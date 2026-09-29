Las Águilas volvieron a la senda de la victoria tras un empate ante Atlas en la jornada anterior

América Femenil consiguió una contundente victoria en calidad de visitante al imponerse 5-0 a León en el Estadio Nou Camp, en duelo correspondiente a la Jornada 9 del Torneo Apertura 2026. Las Águilas dominaron el encuentro de principio a fin y confirmaron su poder ofensivo.

El conjunto azulcrema resolvió buena parte del partido desde los primeros minutos. Apenas al 7’, Geyse Ferreira abrió el marcador después de aprovechar una oportunidad dentro del área y firmó su decimocuarta anotación del certamen.

América Femenil festejando uno de sus tantos | IMAGO7

América Femenil golpeó desde el inicio

La presión del equipo de Coapa no disminuyó y apenas cuatro minutos después llegó el segundo tanto. Priscila da Silva culminó una jugada colectiva para poner el 2-0 y dejar muy cuesta arriba el compromiso para el cuadro esmeralda.

León intentó reaccionar, pero América mantuvo el control del encuentro y evitó que las locales pudieran generar peligro constante. La diferencia en intensidad y precisión terminó siendo determinante para que las visitantes manejaran el ritmo del partido.

En la segunda mitad, las Águilas mantuvieron el mismo nivel ofensivo y ampliaron rápidamente la ventaja. Al minuto 51, Geyse volvió a aparecer en zona de definición para marcar su segundo gol del encuentro y alcanzar las 15 anotaciones en el Apertura 2026.

América Femenil festejando uno de sus tantos | IMAGO7

Geyse y Priscila firmaron dobletes

El cuarto gol cayó apenas cinco minutos después. Irene Guerrero aprovechó una asistencia de Priscila para vencer nuevamente a la defensa de León y poner el 4-0 que prácticamente sentenció el resultado.

La goleada quedó sellada al minuto 83, cuando Priscila da Silva volvió a hacerse presente en el marcador para completar su doblete y establecer el 5-0 definitivo en el Nou Camp.