Isa Haas, Priscila da Silva y la goleadora histórica Geyse da Silva fueron citadas para la Fecha FIFA de octubre

El gran momento colectivo e individual que atraviesa el América volvió a trascender fronteras. La Selección de Brasil dio a conocer la lista de convocadas por el estratega Arthur Elias para encarar dos compromisos amistosos frente a su similar de Argentina el próximo mes de octubre, teniendo como escenarios el Estadio Beira-Rio el día 10 y la Arena Pernambuco el 13 del mismo mes.

Isa Haas, del América Femenil | IMAGO7

Dentro del llamado del combinado sudamericano destaca la presencia de las tres futbolistas brasileñas que militan en el conjunto azulcrema: Isa Haas, Priscila da Silva y la atacante Geyse da Silva, reafirmando el peso que la plantilla de Coapa ostenta a nivel internacional.

Isa Haas acude a la citación respaldada por su regularidad defensiva y un registro de 21 partidos disputados y un gol con la 'Verdeamarela' entre 2024 y 2026. Por su parte, la joven delantera Priscila da Silva suma su nombre tras registrar nueve apariciones y un tanto con la absoluta, mientras que la referente ofensiva Geyse da Silva encabeza la representación con una amplia trayectoria de 57 internacionalidades y ocho anotaciones en el representativo nacional.

Priscila Da Silva con América | IMAGO 7

Geyse da Silva: La delantera récord de la Liga Femenil

El llamado de Geyse da Silva llega en el punto más alto de su rendimiento desde su arribo al balompié mexicano. La atacante paulista comanda actualmente el liderato de goleo del Apertura 2026 con un impresionante registro de 13 anotaciones en apenas ocho jornadas disputadas, consolidándose como la pieza más contundente del esquema azulcrema.

Geyse, jugadora del América | IMAGO7

Su impacto no solo se refleja en la tabla de goleo, sino también en los libros de historia de la institución. En apenas siete fechas, Geyse rompió una marca histórica en el club que se mantenía vigente desde hace 60 años, al convertirse en la primera futbolista en marcar gol de manera consecutiva en cada una de sus primeras siete presentaciones en el torneo local.