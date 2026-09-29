Así quedó la tabla general de la Liga Femenil en la Jornada 9 del Apertura 2026

América presume la mayor cantidad de puntos del torneo, mientras Rayadas y Tigres dominan la pelea en el otro sector

El Apertura 2026 de la Liga MX Femenil llegó al cierre de su Jornada 9 y la pelea por los primeros lugares comienza a tomar forma. América Femenil mantiene el mejor registro del campeonato con 25 puntos, producto de un arranque en el que las Águilas se han consolidado como uno de los equipos más consistentes del torneo.

Debido al nuevo formato de competencia, la clasificación está dividida en dos grupos. Rayadas de Monterrey encabeza el Grupo A con 24 unidades, seguida de Tigres con 22, mientras que América domina el Grupo B y aventaja por siete puntos a Chivas, su perseguidor más cercano.

Las Rayadas son uno de los equipos que dominan la Liga Femenil | Imago7

América y Rayadas dominan la Liga MX Femenil

Las Águilas llegaron a 25 puntos después de golear 5-0 a León, resultado que también les permitió alcanzar una diferencia de goles de +35. Detrás del conjunto azulcrema en el Grupo B aparecen Chivas con 18 unidades, Atlético de San Luis con 16 y Pumas con 13, todos actualmente en posiciones importantes dentro de su sector.

En el Grupo A, Rayadas conservó el liderato gracias a su triunfo 2-1 sobre Puebla y alcanzó los 24 puntos. Monterrey mantiene una batalla cerrada con Tigres, que suma 22 después de empatar 1-1 contra Atlético de San Luis, mientras FC Juárez aparece inmediatamente detrás con 21 unidades.

Chivas es el segundo lugar de su grupo | Imago7

Toluca también se mantiene dentro de los primeros lugares después de golear 4-0 al Necaxa y alcanzar 19 puntos. De esta forma, considerando únicamente las unidades obtenidas, América, Rayadas, Tigres, FC Juárez y las Diablas son los cinco equipos con mayor cosecha después de nueve jornadas.

¿Cómo está la pelea por clasificar a la Liguilla?

La lucha también comienza a apretarse en la zona media. En el Grupo A, detrás de Rayadas, Tigres, Juárez y Toluca aparecen León, Santos Laguna y Cruz Azul, los tres con 12 puntos, mientras Atlante suma siete y Querétaro permanece con seis.

Por su parte, en el Grupo B, América, Chivas, Atlético de San Luis y Pumas ocupan los primeros cuatro puestos. Atlas, con 12 unidades, busca acercarse después de vencer a Querétaro, mientras Pachuca llegó a 10 gracias a su victoria 4-1 sobre Santos Laguna.

Jugadoras de Pumas en celebración ante Puebla en la Liga Femenil | IMAGO 7