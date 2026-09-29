El Apertura 2026 de la Liga MX Femenil llegó al cierre de su Jornada 9 y la pelea por los primeros lugares comienza a tomar forma. América Femenil mantiene el mejor registro del campeonato con 25 puntos, producto de un arranque en el que las Águilas se han consolidado como uno de los equipos más consistentes del torneo.
Debido al nuevo formato de competencia, la clasificación está dividida en dos grupos. Rayadas de Monterrey encabeza el Grupo A con 24 unidades, seguida de Tigres con 22, mientras que América domina el Grupo B y aventaja por siete puntos a Chivas, su perseguidor más cercano.
América y Rayadas dominan la Liga MX Femenil
Las Águilas llegaron a 25 puntos después de golear 5-0 a León, resultado que también les permitió alcanzar una diferencia de goles de +35. Detrás del conjunto azulcrema en el Grupo B aparecen Chivas con 18 unidades, Atlético de San Luis con 16 y Pumas con 13, todos actualmente en posiciones importantes dentro de su sector.
En el Grupo A, Rayadas conservó el liderato gracias a su triunfo 2-1 sobre Puebla y alcanzó los 24 puntos. Monterrey mantiene una batalla cerrada con Tigres, que suma 22 después de empatar 1-1 contra Atlético de San Luis, mientras FC Juárez aparece inmediatamente detrás con 21 unidades.
Toluca también se mantiene dentro de los primeros lugares después de golear 4-0 al Necaxa y alcanzar 19 puntos. De esta forma, considerando únicamente las unidades obtenidas, América, Rayadas, Tigres, FC Juárez y las Diablas son los cinco equipos con mayor cosecha después de nueve jornadas.
¿Cómo está la pelea por clasificar a la Liguilla?
La lucha también comienza a apretarse en la zona media. En el Grupo A, detrás de Rayadas, Tigres, Juárez y Toluca aparecen León, Santos Laguna y Cruz Azul, los tres con 12 puntos, mientras Atlante suma siete y Querétaro permanece con seis.
Por su parte, en el Grupo B, América, Chivas, Atlético de San Luis y Pumas ocupan los primeros cuatro puestos. Atlas, con 12 unidades, busca acercarse después de vencer a Querétaro, mientras Pachuca llegó a 10 gracias a su victoria 4-1 sobre Santos Laguna.
La situación es más complicada para los últimos lugares del sector, donde Tijuana tiene seis puntos, Puebla tres y Necaxa todavía no suma después de nueve compromisos. La siguiente jornada tendrá además un enfrentamiento directo en la cima, pues Rayadas recibirá al América, duelo que pondrá frente a frente a los dos equipos con más puntos del Apertura 2026.