El canterano de las Chivas estuvo envuelto en una polémica que aseguraba que era un aficionado más de las Águilas

Durante los últimos días, algunos rumores acerca del equipo al que Santiago Sandoval apoya salieron a la luz, pues en algunas publicaciones de América en sus redes sociales, aparecen los likes del actual dorsal 30 del Rebaño, lo cual causó confusión inmediata en los chivahermanos.

Sin embargo, él mismo en sus redes sociales ha esclarecido este rumor a su manera, mostrando un tatuaje que lo acerca todavía más a su presente como futbolista rojiblanco y cierra el capítulo de los rumores que lo aseguraban como aficionado americanista.

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Con los colores rojiblancos por delante

Luego de que Santi Sandoval fuera relacionado con las Águilas del América, no en el plano de jugador, sino como un aficionado más, en sus historias de Instagram, el 30 de las Chivas ha dejado en claro que esos fueron únicamente rumores.

La manera de dar dicho mensaje fue con una fotografía de sus piernas, ya que en la derecha tiene un tatuaje alusivo al Rebaño Sagrado, con su silueta, el dorsal con el que debutó, la fecha de su primer partido y por encima de todo ello la frase: "Condenado al éxito".

Tatuaje de Santiago Sandoval alusivo a Chivas | Captura de pantalla

Como detalle extra, 'Sando' también agregó un par de corazones, uno rojo y uno blanco, alusivos por supuesto a los colores representativos del equipo que le permitió debutar en la Liga MX.

¿Los chivahermanos ya lo perdonaron?

Aunque la imagen 'nace' de una historia de Instragram en el perfil personal del jugador del Redil, quienes han hecho captura de pantalla han compartido también la fotografía en redes sociales, en donde sí han habido comentarios de la gente al respecto.

Algunos de ellos, básicamente la mayoría, han dejado pasar lo sucedido; sin embargo, hay algunos otros aficionados a los que no les ha gustado que el jugador del Rebaño tenga likes en publicaciones del América, así que han llegado al punto de pedir su salida, pero otros tantos lo han defendido porque él ha respondido con buenas actuaciones.

Santiago Sandoval celebrando anotación con la Selección Sub 20 | MEXSPORT