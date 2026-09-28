Ronaldinho en su paso por México le anotó doblete a América | Imago7

El Guadalajara volvió a caer en casa ante los Gallos

Tuvieron que pasar 12 años para que Querétaro volviera a ganar de visitante ante las Chivas; los Gallos no ganaban en el Akron desde el 21 de septiembre de 2014 cuando Ronaldinho jugaba en la Liga MX.

¿Cómo fue aquel partido?

En aquella ocasión Ronaldinho dio muestras de lo que podía llegar a ser con los Gallos Blancos. El brasileño hizo un gol, su primero en México, y dio el pase para otro en la victoria de Querétaro por 4-1 sobre Chivas.

El brasileño fue el encargado de marcar el penal quien terminó por engañar con su cobro al portero Rodríguez y puso el 1-0 apenas en el minuto 6, Sanvezzo en el 70’ ponía el segundo y un tercero caía por conducto de William da Silva en el 76’.

Camilo Sanvezzo celebra anotación | IMAGO7

Cabe mencionar que, Chivas tuvo algunas opciones, pero De Nigris falló la más clara y el marcador se mantuvo hasta el descanso 3-0; previamente se había ido a la regaderas Carlos Salcido tras ver la roja en el 5’.

Para la segunda parte, Giovani Hernández recortó distancias en el 85’ y sobre el agregado Othoniel Arce pondría el 4-1 definitivo, esta había sido la última victoria del conjunto rojiblanco que data del 21 de septiembre de 2014

Así fue el nuevo triunfo

Ahora Chivas nuevamente obtuvo una dolorosa derrota en casa después de caer 0-2 ante Querétaro, el equipo de Gabriel Milito mostró su peor versión en lo que va del campeonato y le terminó costando

Luis Romo en el partido de Chivas contra Gallos Blancos de Querétaro | IMAGO 7

Una gran cantidad de errores, teniendo a Luis Romo como el villano del encuentro, ya que tras un error permitió el primer gol que inclinó la balanza para el cuadro queretano por conducto de Ali Ávila en el primero.

Luis Romo en partido de Chivas en la Liga MX | IMAGO 7