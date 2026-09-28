¡El inamovible de Chivas! Luis Romo, el único que ha jugado todo en el Apertura 2026

Luis Romo en el partido de Chivas contra Gallos Blancos de Querétaro | IMAGO 7

El capitán rojiblanco suma 900 minutos en 10 jornadas y se mantiene como pieza intocable para Gabriel Milito, pese a las críticas tras su error ante Querétaro

Luis Romo se convirtió en el hombre de hierro de Chivas, debido a que después de 10 jornadas del Apertura 2026, el defensor es el único jugador del Rebaño Sagrado que disputó los 900 minutos disponibles, una muestra de la confianza que Gabriel Milito mantiene en su capitán.

Luis Romo, presente en cada minuto del torneo

El mediocampista fue titular en los diez encuentros del Guadalajara y no abandonó el terreno de juego en ninguno de ellos. Su presencia es constante en el esquema de Milito, al grado de acumular 900 minutos, cifra que lo coloca como uno de los futbolistas con mayor participación del conjunto rojiblanco.

Luis Romo en partido de Chivas en el Apertura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7

Sus estadísticas también reflejan su influencia: registra un pase para gol, 18 pases clave, cinco ocasiones claras creadas y dos recuperaciones, además de una calificación promedio de 7.22 en el Apertura 2026.

El error que provocó los abucheos en el Akron

Sin embargo, la regularidad de Romo atravesó un momento complicado durante la derrota 0-2 ante Querétaro. El capitán rojiblanco cometió un error en la salida que terminó provocando el primer gol de los Gallos Blancos.

Enzo Giménez presionó al mediocampista y consiguió recuperar la pelota. Posteriormente, asistió a Ali Ávila, quien aprovechó la oportunidad para vencer a Óscar Whalley y colocar el 1-0 en el marcador.

La equivocación generó abucheos de la afición del Guadalajara cada vez que Romo intervenía con el balón. El futbolista incluso extendió la mano en señal de disculpa y se llevó las manos al rostro tras la jugada.

Luis Romo en el partido de Chivas contra Gallos Blancos de Querétaro | IMAGO 7

Milito mantiene la confianza en su capitán

Aunque una parte de la afición continuó recriminándole el error, otro sector comenzó a responder con aplausos para respaldar al mediocampista. La reacción de la grada contrastó con la postura de Gabriel Milito, quien defendió públicamente a Romo después del encuentro y mantuvo el respaldo hacia uno de sus principales hombres dentro del campo.

¿Cuándo fue la última vez que Romo salió de cambio?

La última ocasión en la que abandonó un partido antes del silbatazo final fue el 28 de febrero de 2026, durante el enfrentamiento entre Toluca y Chivas. En aquella ocasión, el mediocampista tuvo que salir por molestias musculares en el muslo derecho. Desde entonces, volvió a convertirse en una constante para el Guadalajara.