Santos Laguna y el efecto "Color Esperanza": de la burla a una racha de tres victorias

Francisco Villalba y Diego González, en festejo de gol con Santos Laguna, ante Pachuca | IMAGO7

La relación entre el conjunto de Torreón y la canción de Diego Torres comenzó en agosto de 2026

Lo que comenzó como una canción utilizada para burlarse del mal momento de Santos Laguna terminó convirtiéndose en el símbolo de una inesperada reacción. Después de siete partidos sin ganar, los Guerreros sumaron tres victorias consecutivas y recuperaron parte del terreno perdido en el torneo.

La relación entre Santos y "Color Esperanza" comenzó en agosto de 2026, cuando se viralizó un video de Alejandro Irarragorri cantando el tema de Diego Torres durante una celebración. Mientras hablaba sobre la situación del equipo y hacía referencia al característico color verde del club, cerró con una frase que rápidamente se convirtió en meme: "mi esperanza es verde".

El video comenzó a circular en redes sociales y los aficionados adoptaron la canción para ironizar sobre la crisis del conjunto lagunero. Sin embargo, con el paso de las semanas, "Color Esperanza" dejó de ser solamente una burla y comenzó a ser utilizada por la propia afición como una forma de expresar apoyo y esperanza por una reacción del equipo.

Alejandro Irarragorri | IMAGO7

La esperanza llegó ante el sotanero

Esa reacción llegó en la Jornada 8, cuando Santos derrotó 2-1 a Bravos de Juárez y terminó con una racha de siete partidos consecutivos sin conseguir una victoria.

La siguiente jornada trajo un resultado todavía más importante. Los Guerreros visitaron el Nemesio Diez para enfrentar al Toluca y, después de verse abajo en el marcador, remontaron en los minutos finales para imponerse 3-2 a los Diablos Rojos.

El triunfo generó una gran reacción en redes sociales, especialmente después de que se viralizara un video de Aleco Irarragorri celebrando el resultado desde un palco del estadio.

Francisco Villalba, en festejo de gol con Santos Laguna, ante Toluca | IMAGO7

¿Cuándo fue la última vez que Santos ganó tres juegos consecutivos?

Santos confirmó su buen momento en el siguiente partido, al derrotar 1-0 al Pachuca y conseguir así su tercera victoria consecutiva. La racha también puso fin a una espera de más de dos años para volver a encadenar tres triunfos. La última ocasión había sido en el Clausura 2024, ante Mazatlán, Querétaro y Cruz Azul.

Ahora, el reto será mantener la inercia después de la Fecha FIFA. Santos enfrentará a Atlético de San Luis y Querétaro, dos partidos importantes para seguir sumando y buscar escalar posiciones en la clasificación.