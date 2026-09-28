La llegada del colombiano y el despertar de la ‘Bomba’ han generado una nueva sociedad ofensiva, que comienza a recordar a parejas como Chucho Benítez y Raúl Jiménez, y Julián Quiñones y Henry Martín

Con la llegada de Miguel Borja y el despertar de Henry Martín, Guillermo Almada parece haber encontrado una nueva asociación que comienza a ilusionar al americanismo.

En apenas tres encuentros donde ambos tuvieron participación y solo dos de ellos en los que compartieron terreno, la ‘Bomba’ y el ‘Colibrí’ suman siete goles ya. Antes de que esta dupla naciera, los centros delanteros del América apenas habían marcado cuatro tantos en seis partidos.

Ahora, Borja y Henry han comenzado a recuperar una fórmula que no es nueva en Coapa: la de juntar a dos delanteros que se entiendan. A lo largo de su historia, América ha contado con asociaciones que quedaron marcadas en la memoria de sus aficionados.

Chucho Benítez y Raúl Jiménez

Una de las más recordadas es la que formaron Christian Benítez y Raúl Jiménez durante el Clausura 2013. El ecuatoriano era la principal referencia ofensiva, mientras que el joven canterano comenzaba a ganarse un lugar en el primer equipo. Miguel Herrera encontró la manera de hacerlos convivir y ambos fueron protagonistas del América que terminó levantando el título de Liga.

Chucho terminó aquel torneo como campeón de goleo con 12 tantos, mientras que Jiménez aportó cinco goles durante la fase regular.

Raúl Jiménez y Chucho Benítez celebran un gol | MEXSPORT

Julián Quiñones y Henry Martín

Más recientemente, América volvió a tener dos delanteros de enorme peso con Julián Quiñones y Henry Martín.

Aunque a Quiñones se le recuerda mucho por jugar por la banda izquierda, en ese torneo André Jardiné los llegó a utilizar como doble punta, ya sea uno al lado del otro, o incluso con Julián libre por detrás de Martín, siendo los dos las principales referencias ofensivas. La sociedad terminó siendo determinante para conseguir "La Cartoce".

Esa dupla aportó 18 goles entre fase regular y liguilla.

Henry Martín y Julián Quiñones en el último partido de las Águilas en el Azteca | IMAGO7

Francisco Moacyr y José Alves ‘Zague’

Mucho antes de las duplas que marcaron al América en las últimas décadas, el club también tuvo una sociedad goleadora con Francisco Moacyr y José Alves ‘Zague’.

Ambos coincidieron en el ataque azulcrema durante los años 60 y formaron parte de una generación que comenzó a construir la identidad ofensiva del América. Moacyr era un delantero de área, mientras que Zague se convirtió en uno de los grandes goleadores en la historia del club.

Edvaldo Izidio Neto 'Vavá' (segundo de izquierda a derecha) con Moacyr Santos, José Alves Zague y otros jugadores de América / MEXSPORT

Octavio Vial y Enrique Ostos

Otra de las duplas históricas apareció en los años 50 con Octavio Vial y Enrique Ostos.

Los dos delanteros compartieron el ataque azulcrema en una época en la que América comenzaba a consolidar algunas de sus primeras grandes sociedades ofensivas. Vial y Ostos quedaron registrados entre las duplas de delanteros que marcaron aquellos primeros años de la historia del club.