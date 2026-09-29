El mediocampista consideró que es decisión de cada jugador definir el tiempo de su proceso en el Tri

¿Hay molestia? De cara al partido amistoso contra Perú, la Selección Mexicana recibió la noticia de un posible retiro por parte de Alexis Vega. El jugador de Toluca quedó fuera de la primera convocatoria de Rafael Márquez y por ello, luego del partido ante Cruz Azul el pasado fin de semana, insinuó que analiza decir adiós al Tri.

Al respecto, Orbelín Pineda dio su opinión en conferencia de prensa, previo al compromiso contra el equipo sudamericano. El mediocampista dejó claro que como grupo no tienen autoridad para opinar sobre situaciones ajenas de sus colegas y le deseó lo mejor a Vega si es que concreta sus planes de retirarse de la selección.

¿Qué dijo Orbelín Pineda sobre Alexis Vega?

El ahora jugador de Rayados de Monterrey es uno de los futbolistas que más continuidad han tenido en los llamados con el Tri en años recientes. Por ello, fue uno de los que coincidió con Alexis en torneos como la Copa del Mundo 2022 y 2026, así como en la Liga de Naciones Concacaf y Copa Oro, ambas en 2025.

Alexis Vega y Orbelín Pineda en el Mundial 2022 | MEXSPORT

"Es difícil la verdad que son opiniones de cada jugador, él está pensando en esa situación y bueno creo que es opinante para todos, tanto para él", fueron las palabras de Orbelín. En ese mismo sentido, enfatizó que la calidad de Vega no está en duda, pero que será decisión de él si decide mantenerla al servicio de la selección.

"Creo que él decide si quiere venir o no quiere venir, sabemos el jugador que es, de la capacidad que tiene y bueno, si lo tenemos acá o si él se tiene otra decisión, hay que respetar y apoyarlo", añadió Pineda, cuyo último partido a lado de Alexis Vega fue ante Serbia en el amistoso antes del Mundial 2026, en junio de este año.

Jugadores de la Selección Mexicana en celebración| MEXSPORT

Orbelín opina sobre 'Hormiga' González

Por otra parte, el mediocampista dio su postura respecto al fichaje de Armando González con Olympiacos esta temporada. "Creo que es un mexicano más y siempre es muy bonito ver que los mexicanos estén tomando la puerta en otros países".

"Creo que lo más importante es desearle lo mejor, que le vaya muy bien, que la pueda romper y bueno, traemos la capacidad del jugador que está allá y bueno, esperemos que meta muchos goles y que haga récord", finalizó Pineda.