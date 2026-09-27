El Atlas fue el gran protagonista del mercado de fichajes del Apertura 2026, ya que, tras el cambio de propietarios y la llegada de Grupo PRODI, los Rojinegros realizaron una inversión estimada en 40.68 millones de dólares, cifra con la que superaron al resto de los equipos de la Liga MX.
La cantidad, de acuerdo con las estimaciones compartidas de Transfermarkt, contempla los movimientos realizados durante el mercado de verano y colocó al cuadro tapatío muy por encima de los principales clubes del futbol mexicano.
Equipos tapatíos destacan entre los clubes con mayor asistencia en la Liga MX
Elías Montiel, el fichaje más caro
Una de las operaciones que explica el fuerte desembolso del Atlas fue la llegada de Elías Montiel, quien costó alrededor de 12 millones de dólares y se convirtió en la compra más cara en la historia del club.
A esa operación se sumaron las incorporaciones de Luis Esteves (6.96 MDD), Adonis Frías (3.6 MDD), Ryan Mmaee (3.48 MDD), Jorge Sánchez (3.48 MDD), Florián Monzón (3.42 MDD) y Duk (2.32 MDD).
Además, el cuadro rojinegro concretó la llegada de Kevin Zenón, operación cercana a los seis millones de dólares, con la que terminó por superar la barrera de los 40 millones.
América y Monterrey, detrás del Atlas
El gasto del conjunto tapatío también marcó una diferencia importante respecto a los otros clubes que más invirtieron.
América ocupó el segundo puesto con una inversión estimada de 25.49 millones de dólares, producto de refuerzos como Santiago Ramos Mingo, Carlos Álvarez, Edwin Cerrillo y Miguel Borja.
Monterrey quedó tercero con 24.75 millones de dólares, mientras que Toluca destinó alrededor de 17.36 millones; finalmente el resto de los equipos de la Liga MX se mantuvo por debajo de los 10 millones de dólares, según las cifras compartidas.