¡Atlas rompió el mercado! Los Rojinegros se convirtieron en los ‘nuevos ricos’ de la Liga MX

Luis Esteves pone el empate para el Atlas | MEXSPORT

El conjunto tapatío fue el club que más dinero destinó a refuerzos para el Apertura 2026

El Atlas fue el gran protagonista del mercado de fichajes del Apertura 2026, ya que, tras el cambio de propietarios y la llegada de Grupo PRODI, los Rojinegros realizaron una inversión estimada en 40.68 millones de dólares, cifra con la que superaron al resto de los equipos de la Liga MX.

La cantidad, de acuerdo con las estimaciones compartidas de Transfermarkt, contempla los movimientos realizados durante el mercado de verano y colocó al cuadro tapatío muy por encima de los principales clubes del futbol mexicano.

Podría interesarte Futbol Equipos tapatíos destacan entre los clubes con mayor asistencia en la Liga MX

Elías Montiel, el fichaje más caro

Una de las operaciones que explica el fuerte desembolso del Atlas fue la llegada de Elías Montiel, quien costó alrededor de 12 millones de dólares y se convirtió en la compra más cara en la historia del club.

Elías Montiel, nuevo jugador del Atlas | ALFREDO OLIVARES

A esa operación se sumaron las incorporaciones de Luis Esteves (6.96 MDD), Adonis Frías (3.6 MDD), Ryan Mmaee (3.48 MDD), Jorge Sánchez (3.48 MDD), Florián Monzón (3.42 MDD) y Duk (2.32 MDD).

Además, el cuadro rojinegro concretó la llegada de Kevin Zenón, operación cercana a los seis millones de dólares, con la que terminó por superar la barrera de los 40 millones.

Kevin Zenón y Ryan Mmaee, jugadores del Atlas, en festejo de gol ante Xolos | MEXSPORT

América y Monterrey, detrás del Atlas

El gasto del conjunto tapatío también marcó una diferencia importante respecto a los otros clubes que más invirtieron.

América ocupó el segundo puesto con una inversión estimada de 25.49 millones de dólares, producto de refuerzos como Santiago Ramos Mingo, Carlos Álvarez, Edwin Cerrillo y Miguel Borja.

Carlos Álvarez, nuevo jugador del América | x:@ClubAmerica