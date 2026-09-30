Atlas prepara el anuncio de su nuevo estadio para 32 mil aficionados de la mano de la UDG

El club rojinegro afianza los preparativos para la edificación de su nueva casa en terrenos universitarios

Con información de Carlos Ponce de León, director general de RÉCORD, Atlas está cada vez más cerca de estrenar casa, el club de a Liga MX ya tiene todo preparado para la construcción de su nuevo estadio, el cual contará con una presentación oficial el próximo 7 de octubre. El nuevo inmueble de los zorros tendrá una capacidad para 32,000 aficionados, será erigido en terrenos de la Universidad de Guadalajara (UDG) y contempla su inauguración para el año 2030.

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El anuncio representa un golpe de autoridad institucional tras el cambio oficial de propietarios concretado el pasado mes de julio. La directiva apostará por una inversión integral para levantar el recinto en un periodo estimado de dos años de edificación, dando continuidad al plan de reconstrucción del equipo luego de los torneos complejos que siguieron a su etapa del bicampeonato obtenido entre 2021 y 2022.

Un complejo deportivo estratégico y detonador económico para Guadalajara

El proyecto de la nueva casa rojinegra se concibe en colaboración con la Universidad de Guadalajara para desarrollar un complejo deportivo de gran escala. Además de dotar al club de una sede moderna, la obra está planificada para fungir como un polo de desarrollo que impulse la actividad económica y el flujo comercial en la zona de la capital jalisciense donde se levantará la estructura.

Jugadores de Atlas en celebración en el Apertura 2026 | IMAGO 7