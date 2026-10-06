El delantero mexicano será parte de un torneo de leyendas con los dos máximos rivales de Guadalajara

La sorpresa del día: Alan Pulido volverá a vestir la playera de Chivas el próximo sábado 17 de octubre en un torneo triangular de Leyendas en contra de América y Atlas, sus dos máximos rivales en la historia. Los Históricos del Guadalajara han anunciado con un video en redes sociales, que 'Puli' vestirá una vez más los colores rojiblancos.

Quien ha reclutado a Alan es el 'Tiburón' Sánchez, acompañado por un par de excompañeros del delantero mexicano que vivió dos etapas con el Rebaño Sagrado: Isaac 'Conejito' Brizuela y Carlos Cisneros, quien fuera conocido por su número 24 y su apodo del 'Charal'.

El regreso de 'Puligol'

Ya unas cuantas horas antes se había publicado una imagen alusiva al 'fichaje' de Alan Pulido con la frase "Ya estamos Puliendo"; sin embargo, este martes 6 de octubre se ha confirmado a través de un video que 'Puligol' será parte de las leyendas de Guadalajara en un torneo triangular en el que se enfrentarán a jugadores históricos de América y Atlas.

Joel Sánchez dentro del video llamó a Pulido para preguntarle por sus planes del próximo sábado 17 de octubre, con Alan respondiendo que está disponible, accediendo a la invitación de ser parte del torneo de jugadores históricos de los tres clubes. La cita será en el Estadio Panamericano de los Charros de Jalisco.

Alan Pulido luce la camiseta PUMA con la que ganaron la Concachampions en 2018 | Imago7

Otra de las leyendas que estará presente en el equipo es Adolfo 'Bofo' Bautista, un anuncio que también se dio en redes sociales con el 'Tiburón' reclutando al mítico 100 rojiblanco, cabe destacar que los boletos para cudir el partido recientemente se han habilitado a venderse al 2x1; sin embargo, es una promoción que solamente abarca el martes 6 de octubre.

¿Cuál es la actual etapa de Alan Pulido?

Alan Pulido atraviesa una etapa distinta en su carrera, alejado por ahora de la competencia profesional y con mayor presencia en proyectos fuera de las canchas. Aunque todavía no ha anunciado oficialmente su retiro como futbolista, el delantero se encuentra sin equipo y ha aprovechado este periodo para participar en encuentros especiales, como el reciente partido de leyendas.

Al mismo tiempo, Pulido comenzó a explorar una nueva faceta con el lanzamiento de “Puliendo Talentos”, un podcast en el que conversa con deportistas y otras personalidades sobre los procesos que existen detrás del éxito. El proyecto aborda temas como la disciplina, los sacrificios, las caídas y la mentalidad necesaria para construir una carrera.

Alan Pulido en su última etapa con Chivas| IMAGO7