"Con VAR hubiera sido diferente": Carlos Reinoso sobre la Semifinal que perdió vs Chivas en el 83

El Maestro recordó en entrevista con RÉCORD la manera en que el arbitraje les perjudicó en esa ocasión

Si hubo un Clásico Nacional que le dolió especialmente perder al americanismo fue el de las Semifinales de la Temporada 1982-83. Sin embargo, de haber existido el VAR en aquella época, la historia pudo haber sido diferente, o al menos así lo considera Carlos Reinoso, leyenda del América y entrenador de las Águilas en aquel encuentro.

Considerado uno de los mejores equipos en la historia del América, el conjunto dirigido por el Maestro llegaba como amplio favorito. Después de imponerse 2-1 en la ida disputada en Guadalajara, el partido de vuelta en el Estadio Azteca parecía ser un mero trámite.

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Sin embargo, dos expulsiones del árbitro Edgardo Codesal y otras decisiones cuestionables terminaron por cambiar el rumbo de la eliminatoria. Chivas remontó, avanzó a la Final y, al término del encuentro, se desató una histórica pelea campal entre ambos equipos.

“En un partido atípico, creo que ese ha sido el mejor América que yo he visto jugar. Cuando nos elimina Chivas, que quedamos con nueve hombres, fue un partido que, si hubiera habido VAR en esa época, hubiera sido diferente el marcador”, aseguró Reinoso en entrevista exclusiva con RÉCORD.

Carlos Reinoso como director técnico de América en 1984 | MEXSPORT

En un año, América tuvo oportunidad de revancha

El dolor de aquella eliminación apenas duró un año. En la siguiente temporada, América y Chivas volvieron a encontrarse, pero esta vez por el título y con el Estadio Azteca como escenario.

“Esperamos un año a Chivas, embonó todo. El futbol te va guiando y llevando a lugares que uno ni pensaba, porque no pensábamos que íbamos a jugar la Final con Chivas al siguiente torneo. Entonces, fue de una tristeza, al año siguiente pasamos a la gran felicidad del americanismo. Además, en el Azteca”, recordó el histórico jugador chileno.

Jugadores de América celebran el título en 1984 | MEXSPORT

Reinoso también relató cómo se vive una Final de esa magnitud, con los dos equipos más importantes de México disputándose el título en una serie que, hasta ese momento, nunca se había dado y que no se ha vuelto a repetir.

“Cuando eres profesional, lo vives como profesional, las 24 horas, la semana posterior. Es diferente, no se vuelve a repetir en la vida de los futbolistas. Por decirte, no creo que a Javier, Alfredo y a Lalo Bacas se les olvide el momento de los goles, o cuando quedamos con 10. El momento que yo viví y que tuve que llegar al vestidor en el medio tiempo y recomponer todo y parar al equipo 3-3-3”, detalló.

Carlos Reinoso con Emilio Azcárraga, dueño de América | MEXSPORT

El Maestro revivió aquel medio tiempo en el vestidor, donde tuvo que mantener motivado a su equipo, el cual nunca dejó de buscar el triunfo.

“Les dije que teníamos que seguir buscando, era la Final, y la verdad, era un equipo muy superior, desde Miguel Zelada hasta el último hombre, Brailovsky, y éramos muy superiores a Chivas. Y con 10 hombres nunca defendimos, nos fuimos encima y terminamos ganando la Final histórica esa que hasta el día de hoy no se ha dado”, explicó.

Jugadores de América celebran el título en 1984 | MEXSPORT

La Final que más orgullo le provoca a Carlos Reinoso

Pese a su enorme trayectoria como jugador, en la que fue seleccionado nacional, mundialista y reconocido como uno de los mejores futbolistas de México, para Reinoso aquella Final ganada como entrenador representa el mayor orgullo de su carrera.

“El mayor logro que yo tengo en mi carrera es esa Final, siendo técnico y sin tener nada que ver en el juego. Siendo técnico del América, yo creo que eso es lo más lindo que me voy a llevar, la Final América-Chivas. Y ganarla con 10 hombres es increíble, de repente no se puede creer”, relató.

Carlos Reinoso como jugador de América | MEXSPORT

¿Siente Reinoso respeto por Chivas?

Finalmente, el Maestro dejó claro que, pese a la rivalidad histórica y a que sus palabras puedan incomodar a algunos americanistas, siente un profundo respeto por el Rebaño, especialmente por su tradición de jugar únicamente con futbolistas mexicanos.

“Yo respeto mucho a Chivas. Algunos jóvenes del América se enojan, pero respeto mucho a Chivas. Es un equipo que juega con nacionales, que, en el caso del futbol, si juegas con puros nacionales, das mucha ventaja, porque los demás equipos juegan con cuatro, cinco, seis, ocho extranjeros elegidos para jugar al futbol.

Carlos Reinoso con Emilio Azcárraga, dueño de América | MEXSPORT