Henry Martin destaca entre los delanteros mexicanos con este impresionante registro en el Apertura 2026

El delantero del América llegó a seis anotaciones y se colocó como el mexicano mejor ubicado en la tabla de goleo

Henry Martín atraviesa uno de sus mejores momentos del Apertura 2026, ya que el delantero del América llegó a seis goles en el campeonato y se convirtió en el futbolista mexicano con más anotaciones en lo que va del torneo, luego de marcar un triplete en la victoria de las Águilas por 4-2 sobre Necaxa.

El atacante azulcrema incrementó su producción en la Jornada 10 y se colocó solamente por detrás del venezolano Salomón Rondón, quien lidera la tabla general de goleo con diez tantos para el Pachuca. Martín comparte la segunda posición con el colombiano Óscar Estupiñán y el argentino Julián Carranza, ambos también con seis anotaciones.

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La 'Bomba' recupera protagonismo con América

El buen momento goleador de Henry llega después de un inicio de torneo en el que tuvo que alternar la titularidad; sin embargo, sus actuaciones recientes le han permitido recuperar importancia dentro del esquema del América.

Además del triplete ante Necaxa, Martín ya había marcado dos goles frente a Juárez y otro contra Santos Laguna, para completar los seis tantos que registra en el campeonato, por lo que mantiene un promedio de un gol cada 109 minutos.

Henry Martin en celebración de gol con América | IMAGO 7

Henry Martín sigue haciendo historia con América

El atacante yucateco también alcanzó una nueva marca individual con las Águilas. Con sus tres goles ante Necaxa, llegó a 123 anotaciones oficiales con el conjunto de Coapa y se mantiene como el cuarto máximo goleador en la historia del club.

Por delante de Martín aparecen Zague, con 188 goles; Cuauhtémoc Blanco, con 153; y Octavio Vial, con 152.