“Un técnico tiene que ser así de intenso, de exigente, y más en América”: Carlos Reinoso, encantado con Guillermo Almada

El histórico del América platicó en exclusiva con RÉCORD

Para muchos, la exigencia de Guillermo Almada puede parecer excesiva. Para Carlos Reinoso, leyenda del América, es exactamente la intensidad que necesita un equipo como las Águilas.

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El histórico jugador y entrenador azulcrema platicó en exclusiva con RÉCORD sobre la actualidad del conjunto de Coapa y destacó la manera en la que el estratega uruguayo ha elevado la exigencia dentro del equipo.

Guillermo Almada, entrenador del América, en el Clásico Nacional, ante Chivas | IMAGO7

¿Qué dijo Carlos Reinoso?

“A mí me gusta el señor Almada. Pienso que un técnico tiene que ser así, intenso, exigente, y más en un equipo como el América. En el América todos los partidos, los chicos, los jugadores y los técnicos que tuvimos la fortuna de estar ahí sabemos que se juegan finales. ¿Por qué? Porque el rival lo hace así, el rival juega una final”, explicó.

Guillermo Almada durante el juego ante Columbus Crew | MEXSPORT

El ‘Maestro’ también ve al América con posibilidades de conquistar un nuevo título. Para Reinoso, el equipo ha ido creciendo conforme sus refuerzos se adaptan y recupera jugadores importantes.

“¿Para campeón? Sí. Después del partido de ayer me tocó hacerlo para TUDN, Estados Unidos, y vi los centrales que llegaron, los chicos que se han ido adaptando de a poco. Carlitos Álvarez, que muestra una gran técnica. El equipo América ha ido mejorando. Reaparece Malagón y lo hace muy bien. Ya Zendejas está tomando su nivel, que para mí es uno de los mejores futbolistas que tiene la Liga y el América, por supuesto. Ahí va el equipo América y, mientras pasen más partidos, va a llegar más entero a la Liguilla”, agregó.

Guillermo Almada, entrenador del América, en el Clásico Nacional, ante Chivas | MEXSPORT

¿Qué dijo sobre las críticas recibidas?

Reinoso también habló de las críticas que ha recibido el América en el actual torneo y consideró que muchas veces se deja de lado lo más importante: los resultados.

“Hablan del América, lo cuestionan. Los jóvenes periodistas son de mente muy frágil o recuerdan muy poco. El América hoy día es superlíder con Toluca; Toluca por goles, pero al América le falta un partido. Entonces, lo cuestionan, lo critican y se hace con el América una carrera.