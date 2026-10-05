Carlos Reinoso no considera al América de André Jardine el mejor de la historia

Carlos Reinoso no considera al América de André Jardine el mejor de la historia | MEXSPORT

El ‘Maestro’ Reinoso reconoce el Tricampeonato de Jardine, pero considera que el América de los 80 vivió una época todavía más gloriosa

Para Carlos Reinoso, leyenda del América, el reciente Tricampeonato conseguido por las Águilas de André Jardine fue una hazaña histórica, pero no representa la época más gloriosa en la historia del club.

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Pocos pueden hablar del americanismo con la autoridad del ‘Maestro’. Reinoso ha sido parte del América desde la década de los 70, primero como jugador, cuando comenzó a forjarse el llamado ‘americanismo’; después como entrenador, siendo protagonista desde el banquillo en una de las finales más importantes en la historia del club, y finalmente como aficionado, siguiendo y apoyando al equipo durante toda su vida.

El América ya tuvo una época más importante

Por eso, aunque reconoce el enorme mérito de lo conseguido recientemente, considera que el América ya tuvo una época todavía más importante.

“No, fíjate que no es la época más gloriosa. Yo soy feliz de que el América gane. Imagínate ser Tricampeón. Admiro y quiero a estos chavitos porque lograron algo que nadie pensaba. Al señor Jardine, desearle toda su vida lo mejor del mundo, o sea, el mejor técnico del América. Pero América ya había sido tricampeón también”, señaló el histórico chileno en entrevista exclusiva con RÉCORD.

Carlos Reinoso durante un homenaje del América | MEXSPORT

De hecho, Reinoso fue el entrenador que dio inicio al primer Tricampeonato en la historia del América. El ‘Maestro’ comandó desde el banquillo aquella histórica Final del Siglo de la temporada 1983-84, en la que las Águilas vencieron a Chivas con un hombre menos. Después, Miguel Ángel López continuó con la conquista de los títulos de la temporada 1984-85 y el PRODE 1985.

“En la época, cuando ganamos el título con Chivas, después fueron campeones con el Zurdo López y luego me ganaron una final a mí con Tampico. El América ya había sido, con diferentes técnicos, tricampeón, pero es una hazaña que muy pocos pueden lograr”, agregó.

América buscará el tricampeonato | X: @LigaBBVAMX

El mérito a Jardine no se quita

Eso sí, para Reinoso, reconocer que el actual América no atraviesa la época más gloriosa no significa restarle mérito a lo conseguido por Jardine y sus jugadores. Al contrario, considera que repetir un Tricampeonato es una hazaña que difícilmente puede conseguirse en el futbol.

“Pero, pues, decirte, lograr un tricampeonato en cualquier época del futbol, moderno o añejo como el nuestro, es histórico”, sentenció.

André Jardine en su conferencia de despedida | IMAGO7

Y los argumentos del histórico jugador chileno tienen respaldo en los números. El América de los años 80 no solamente consiguió un Tricampeonato, sino que lo hizo dejando en el camino a dos de sus grandes rivales: Chivas y Pumas.

La grandeza de aquella generación no terminó ahí. Apenas unos años después, las Águilas volvieron a conquistar el bicampeonato de las temporadas 1987-88 y 1988-89, derrotando nuevamente a Pumas y posteriormente a Cruz Azul.

En total, aquella época dejó ocho títulos para el América: cinco de Liga y tres Campeón de Campeones. Una generación que convirtió al club en el gran protagonista del futbol mexicano y que, por la cantidad de títulos y las hazañas conseguidas ante sus principales rivales, es considerada por muchos como la época dorada en la historia de las Águilas.