VIDEO: ¿Perdonaron a Miguel Borja de la roja en el Clásico ante Chivas?

¿Perdonaron a Miguel Borja de la roja en el Clásico ante Chivas? | MEXSPORT

El delantero del América volvió a cubrirse la boca durante un enfrentamiento con un jugador rojiblanco, gesto que ahora puede ser sancionado con tarjeta roja

Miguel Borja volvió a protagonizar un momento polémico durante el Clásico Nacional, esta vez en el amistoso que América y Chivas disputaron en Oakland, California. El atacante azulcrema fue captado tapándose la boca mientras encaraba a Ángel Sepúlveda durante un conato de bronca.

La acción llamó especialmente la atención debido a una de las nuevas modificaciones aprobadas por el IFAB para la temporada 2026-27. La Regla 12 contempla la expulsión para los jugadores que se cubran la boca al comunicarse con un rival en una situación considerada provocadora, despreciable o exaltada, aunque esta medida está sujeta a que la competición decida implementarla.

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Miguel Borja volvió a protagonizar una bronca con Chivas

El delantero colombiano quedó involucrado en uno de los momentos de mayor tensión del encuentro. Borja se acercó a Sepúlveda cuando se cobraba el penal para el primer gol del Rebaño; en medio de la discusión, volvió a utilizar el gesto de cubrirse la boca.

La imagen generó cuestionamientos debido a que no es la primera ocasión en la que Borja aparece realizando esta acción ante un jugador de Chivas. En septiembre pasado ya había ocurrido una situación similar durante otro Clásico Nacional, cuando se le vio tapándose la boca frente a Raúl Rangel. En aquella ocasión tampoco recibió una sanción.

En el amistoso disputado en Oakland, el árbitro tampoco mostró la tarjeta roja al colombiano y el partido continuó después del conato de bronca.

Miguel Borja y Raúl 'Tala' Rangel, en el Clásico Nacional, con América | IMAGO7

¿Qué dice la nueva regla sobre taparse la boca?

El IFAB aprobó en abril de 2026 una modificación que permite sancionar con tarjeta roja a los futbolistas que se cubran la boca durante una confrontación con un adversario. La medida busca evitar que los jugadores oculten expresiones discriminatorias u ofensivas durante este tipo de situaciones.

Miguel Borja y su conato de bronca en el Chivas vs América | MEXSPORTS

Sin embargo, la propia normativa establece que su aplicación queda a criterio del organizador de cada competición. Por ello, el simple hecho de que Borja se haya tapado la boca no significa automáticamente que debiera ser expulsado.

Aun así, la acción volvió a generar polémica alrededor del delantero del América, quien protagonizó otro momento de tensión en un Clásico Nacional que terminó con triunfo de Chivas por 2-0 gracias a un doblete de Ángel Sepúlveda.