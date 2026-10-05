Guadalajara venció a las Águilas en el amistoso que se jugó de cara al regreso de la Liga MX

Chivas hizo en un amistoso lo que no pudo en el torneo regular de la Liga MX, venció al América con un 2-0 que consiguió en la primera parte por medio de un doblete de Ángel Sepúlveda; en uno de los festejos Richard Ledezma fue el autor de uno de los momentos más polémicos del partido.

El 37 de Guadalajara pidió que los aficionados de las Águilas que lo siguieran 'atacando', pues los goles cayeron en el arco que estaba frente a la afición azulcrema, lo que provocó mucho más el enojo por parte de los rivales presentes.

Richie y su polémico gesto

El Rebaño Sagrado tuvo prácticamente un partido espejo en la primera parte tal y como sucedió en Liga MX en contra de las Águilas; sin embargo, esta vez pudo mantener el resultado hasta el final, algo que no pudo hacer en el torneo regular.

En uno de los goles por parte de Ángel Sepúlveda, Chivas festejó cerca de la tribuna en donde se encontraba la afición de las Águilas, pero eso no fue todo, pues con el enojo y los insultos, Richie Ledezma 'se encendió' y pidió que todos los aficionados siguieran haciendo ruido en su contra, llevando su mano a la oreja en una especie de reto.

Casualmente, Ledezma fue el único de todos los jugadores que estaban festejando que se metió con la afición, mientras todos los demás se abrazaban y se felicitaban por el gol que los ponía en ventaja, y la reacción fue de vuelta, pues los fanáticos no se cansaban de insultarlo en todo momento.

Chivas y América no tuvo nada de amistoso en Estados Unidos | MEXSPORTS

Ángel Sepúlveda firma doblete y Chivas controla el Clásico Nacional

Chivas encontró la ventaja después de una jugada a balón parado que terminó con una mano de Alejandro Zendejas dentro del área. El árbitro señaló penal y Ángel Sepúlveda se encargó de cobrar desde los once pasos para poner el 1-0 a favor del Guadalajara en el Clásico Nacional amistoso.

América buscó responder y estuvo cerca del empate con una acción individual de Borja, pero Chivas volvió a golpear. Una jugada por la banda derecha terminó con un cabezazo de Sepúlveda, quien firmó su doblete y amplió la ventaja rojiblanca a 2-0 antes del descanso.

Chivas festeja anotación ante América en partido amistoso l MEXSPORT