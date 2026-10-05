Tenso amistoso entre Chivas y América en Estados Unidos que dejó varios intercambios de palabras y jalones dentro de la primera mitad que terminó con el conjunto Rojiblanco con la ventaja en la primera parte.
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¿Estuvo caliente el Chivas vs América?
América y Chivas se trasladaron a territorio estadounidense para disputar una edición más del Clásico Nacional y las chispas pronto se prenderían, ni 10 minutos habían pasado cuando Erick "Chiquito" Sánchez protagonizó un careo con Daniel Aguirre.
Durante la disputa del esférico el jugador del América se enredó con el rival y los ánimos de inmediato subieron de temperatura ocasionando a que se forcejearan, luego llegaron los compañeros a calmar la tensión.
Minutos más tarde, nuevamente otro juego violento, ahora por parte de Miguel Borja que llegó como ferrocarril a detener el paso de Richard Ledezma y el calor del juego volvió a subir con las discusiones.
A esta jugada ante de los 30 minutos también se le sumo Santiago Ramos Mingo que llegó con los empujones; el delantero colombiano terminó por llevarse la tarjeta amarilla por este conato de bronca.
Sepúlveda y su doblete
Mientras tanto, el marcador se abrió a los 14 minutos, tras una mano de Alejandro Zendejas dentro del área chica que provocó el penal sin discusión a favor de los tapatíos.
Ángel Sepúlveda hizo efectivo el tiro desde los once pasos y abrió el marcador, a los 20 otra jugada en ataque de los de Gabriel Milito quedaría cerca de firmarse dentro de la red; pero, apareció Malagón para evitarlo.
Miguel Borja tuvo la oportunidad de emparejar los cartones pero fue imposible, finalmente llegaría el segundo tanto solo minutos después para que Sepúlveda marcara su doblete.
El exjugador del Cruz Azul apareció dentro del área grande y terminó recibiendo un centro que de manera potente y colocado remató de cabeza para bombear sobre la humanidad de Luis ángel Malagón.