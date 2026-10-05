El Clásico Nacional no tuvo nada de amistoso en Estados Unidos

Tenso amistoso entre Chivas y América en Estados Unidos que dejó varios intercambios de palabras y jalones dentro de la primera mitad que terminó con el conjunto Rojiblanco con la ventaja en la primera parte.

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¿Estuvo caliente el Chivas vs América?

América y Chivas se trasladaron a territorio estadounidense para disputar una edición más del Clásico Nacional y las chispas pronto se prenderían, ni 10 minutos habían pasado cuando Erick "Chiquito" Sánchez protagonizó un careo con Daniel Aguirre.

Miguel Borja y su conato de bronca en el Chivas vs América | MEXSPORTS

Durante la disputa del esférico el jugador del América se enredó con el rival y los ánimos de inmediato subieron de temperatura ocasionando a que se forcejearan, luego llegaron los compañeros a calmar la tensión.

Minutos más tarde, nuevamente otro juego violento, ahora por parte de Miguel Borja que llegó como ferrocarril a detener el paso de Richard Ledezma y el calor del juego volvió a subir con las discusiones.

Chivas y América no tuvo nada de amistoso en Estados Unidos | MEXSPORTS

A esta jugada ante de los 30 minutos también se le sumo Santiago Ramos Mingo que llegó con los empujones; el delantero colombiano terminó por llevarse la tarjeta amarilla por este conato de bronca.

Sepúlveda y su doblete

Mientras tanto, el marcador se abrió a los 14 minutos, tras una mano de Alejandro Zendejas dentro del área chica que provocó el penal sin discusión a favor de los tapatíos.

Ángel Sepúlveda hizo efectivo el tiro desde los once pasos y abrió el marcador, a los 20 otra jugada en ataque de los de Gabriel Milito quedaría cerca de firmarse dentro de la red; pero, apareció Malagón para evitarlo.

Chivas festeja anotación ante América en partido amistoso l MEXSPORT

Miguel Borja tuvo la oportunidad de emparejar los cartones pero fue imposible, finalmente llegaría el segundo tanto solo minutos después para que Sepúlveda marcara su doblete.