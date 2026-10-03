Las Águilas y el Rebaño Sagrado protagonizan una nueva edición del choque de orgullo azteca en plena Fecha FIFA

América y Chivas se trasladan a territorio estadounidense para disputar una edición más del Clásico Nacional de carácter amistoso, encuentro que se llevará a cabo este domingo 4 de octubre de 2026 en el Oakland-Alameda County Coliseum de California a las 20:30 horas (tiempo del centro de México). La transmisión en vivo para los aficionados en México estará disponible a través de ViX Premium, Prime Video y Layvtime.

Este compromiso en suelo norteamericano se celebra en el marco de la primera Fecha FIFA del segundo semestre del año, apenas un par de semanas después de que ambas instituciones firmaran un vibrante empate 2-2 en la Jornada 9 del Apertura 2026 sobre la cancha del Estadio Banorte.

Tanto el conjunto azulcrema como la escuadra tapatía encararán el choque con múltiples ausencias dentro de sus planteles estelares debido a las convocatorias de sus respectivos seleccionados nacionales por la actividad internacional.

Emilio Lara, jugador del América, durante el Clásico Nacional, ante Chivas | IMAGO7

El balance en duelos de preparación

El enfrentamiento marca el emotivo regreso de las Chivas a la ciudad de Oakland tras casi 29 años de ausencia, recordando que la última ocasión en que el Rebaño Sagrado pisó dicho escenario fue en 1997, cuando se impusieron 3-2 sobre el cuadro de Coapa.

Asimismo, el choque sirve de preparación para ambas franquicias en medio del apretado calendario de la Liga MX, donde el América se alista para medir fuerzas ante Rayados tras su reciente compromiso frente a Necaxa.

Ricardo Marín festejando el 0-2 parcial de Chivas ante América | Imago7

En lo que respecta al historial de enfrenamientos de carácter no oficial disputados en Estados Unidos, la balanza favorece ligeramente al conjunto de las Águilas con un saldo de 16 victorias, por 12 triunfos del Guadalajara y 13 empates registrados en la historia de este clásico de exhibición.

Dónde ver América vs Chivas