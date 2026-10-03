El día que dos presidentes perdonaron impuestos a clubes de la Liga MX

Durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, 12 equipos tuvieron condenaciones de impuestos

El futbol mexicano ya tuvo capítulos fuera de la cancha, debido a que entre 2007 y 2018, durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, se registraron condonaciones y cancelaciones de adeudos fiscales por aproximadamente 2 mil 620 millones de pesos a 12 equipos y entidades relacionadas con la Liga MX.

La información fue presentada públicamente por el periodista Amir Ibrahim durante una conferencia matutina del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, como parte del reportaje El Cártel del Gol, investigación que señaló distintas presuntas irregularidades dentro del futbol mexicano.

¿Qué equipos recibieron condonaciones?

Entre los casos señalados aparecen algunos de los clubes más importantes del futbol mexicano. De acuerdo con los datos presentados, Monterrey concentró el monto más elevado, con mil 84 millones 362 mil 149 pesos, seguido por Promotora Deportiva Guadalajara, con 468 millones 940 mil 577 pesos.

También aparecen Cruz Azul, con 330 millones 645 mil 940 pesos; Atlas, con 348 millones 40 mil 193 pesos; Veracruz, con 253 millones 995 mil 483 pesos; y Pumas, con 154 millones 884 mil 604 pesos.

El 5 de diciembre de 2010 festeja el titulo del Apertura 2010 con el Monterrey. FOTO: ARCHIVO RÉCORD

La lista también incluye a Guadalajara, con 99 millones 882 mil 974 pesos; Atlante, con 61 millones 390 mil 415; Toluca, con 28 millones 646 mil 128; Impulsora Futbol Aguascalientes, con 7 millones 612 mil 281; Pachuca, con 7 millones 547 mil 782; y Templo Mayor, con 4 millones 356 mil 459 pesos.

¿Qué cambió después?

La presentación del reportaje generó cuestionamientos sobre la relación entre el futbol profesional y las autoridades fiscales. A partir de 2019, la FMF y la Liga MX establecieron convenios de fiscalización y control económico junto con la Unidad de Inteligencia Financiera, en un contexto de medidas para combatir prácticas como la evasión fiscal y el lavado de dinero.