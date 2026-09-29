Álvaro Ortiz pidió mesura ante esta temática y afirmó que las palabras del español reflejan solo una postura individual

La promesa incumplida del regreso de la dinámica de ascenso y descenso ha provocado un escándalo que incluso llegó a la Cámara de Senadores, donde ya se presentó una iniciativa para modificar el Artículo 50 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, con el objetivo de hacer obligatorio un formato de competencia que permita el cambio de categoría a partir del mérito deportivo.

Esta situación no resulta indiferente para la Asociación Mexicana de Futbolistas Profesionales (AMFPro), aunque al interior de este organismo piden mesura. Sobre todo, según señaló el presidente Álvaro Ortiz, porque la discusión se ha convertido en una batalla de intereses individuales entre clubes tanto de la Liga MX como de la Liga de Expansión.

Conversatorio realizado en el Senado sobre el ascenso y descenso |senado.gob.mx

En ese sentido, respondió a las declaraciones realizadas por Roberto Galán, quien asistió al conversatorio organizado por el Senado para dar su postura sobre la desaparición del ascenso. El arquero de Atlético Morelia también afirmó recientemente que solo se sigue la voluntad de los dueños de equipos de Primera División y que no se ha escuchado la voz de los jugadores, quienes carecen de apoyo sindical.

“Yo vengo de España y tenemos una asociación de futbolistas españoles que, si algo así pasa, algo mínimo ocurre, se quema el fútbol en España con nuestra asociación, porque tiene verdadera fuerza y es independiente a la Federación”, y añadió que muchos jugadores actualmente no hablan porque tienen miedo a las represalias.

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AMFPro responde a Roberto Galán

Al respecto de las palabras del arquero ibérico, Ortiz Arellano consideró que tiene toda la libertad para expresar su postura, pero enfatizó que es una percepción individual que no representa a todos los jugadores involucrados en el problema del ascenso y descenso. "Él (Roberto Galán) no habla por el colectivo, no representa a ningún colectivo".

"Quienes representamos al colectivo somos nosotros (AMFPro). Su posición es válida, qué bueno que opine, pero sería bueno que diga que él habla por la gente que lo contrató y no por los jugadores", declaró Álvaro Ortiz en una entrevista con TUDN, en la cual validó la decisión de algunos equipos de asistir al TAS para buscar el regreso del ascenso y el descenso.

Roberto Galán en su participación con en el Senado por el tema de descenso y ascenso | CAPTURA

¿Cuál es la postura de la AMFPro ante la desaparición del ascenso?

El titular de la AMFPro señaló que como asociación deben velar por los intereses de todos los jugadores, no solo unos cuantos, razón por la cual pidió mesura en este debate sobre el formato de competencia. "Nuestra posición es la opinión de todos, lo que la mayoría mande, buscaremos nuestro punto de vista como futbolistas".

"No quiero decir que no es un problema del futbolista, pero no es una guerra del futbolista, es un tema entre particulares y una Federación que quitó de su reglamento el tema del ascenso y descenso. No solamente es el ascenso y el descenso, tenemos que cuidar las partes contractuales como tal. Todos opinamos lo mismo, nosotros creemos en el mérito deportivo por supuesto", finalizó.