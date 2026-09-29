El analista arbitral no dudó al mencionar que la silbante mexicana pasa mucho tiempo preocupada por lo que dicen de ella

Katia Itzel García es una de las personalidades que habitualmente tiene una noticia relacionada a ella cada fin de semana; sin embargo, no todas ellas son buenas, pues el fin de semana de la Jornada 10, el 'Turco' Mohamed ha mencionado que la árbitra de 33 años no está capacitada para hacerse cargo de partidos importantes en Liga MX.

Esto se ha mencionado debido a algunas marcaciones erróneas que tuvo la árbitra de la Ciudad de México. En una entrevista exclusiva con Infiltrados, Juan Guzmán habló de las carencias que en su perspectiva tiene García, algunas de ellas fuera de las canchas del futbol mexicano.

El problema de las redes sociales

Luego de lo sucedido en el partido de la Jornada 10 entre Cruz Azul y Toluca, donde Antonio Mohamed declaró que Katia no es apta para dirigir partidos importantes, Juan Guzmán, analista arbitral, en exclusiva para RÉCORD en el programa Infiltrados (de lunes a viernes 1:00 PM), mencionó lo que en su punto de vista es lo que más le falla a la silbante mexicana.

Lo que veo en ella es una falta de autocontrol cuando las críticas son negativas, por lo que refleja en redes sociales no ha terminado de entender que eso va a suceder a lo largo de toda su carrera. La comisión de arbitraje debería de ver eso, la mentalidad

Antonio 'Turco' Mohamed y Katia Itzel García, durante el Toluca vs Atlas | MEXSPORT

Para Guzmán Gasso, si bien es cierto que Katia debe dejar de engancharse tanto en redes sociales, una vez que ella arregle eso en su vida diaria, podrá arreglar las fallas técnicas que tiene tales como la ubicación al momento en el que tiene que marcar una falta en el campo, la calificación de las infracciones

Katia Itzel lanza misterioso mensaje tras críticas de Mohamed

La polémica entre Katia Itzel García y Antonio Mohamed continuó fuera de la cancha luego del empate 3-3 entre Cruz Azul y Toluca. Tras el encuentro, el técnico de los Diablos aseguró que la silbante "no estaba a la altura" para dirigir un partido de esa exigencia, aunque aclaró que su crítica no tenía relación con una cuestión de género.

Horas después de que las declaraciones del entrenador se viralizaran, Katia Itzel publicó una serie de imágenes en Instagram relacionadas con la hipocresía y el comportamiento de las personas. Una de ellas incluyó un pasaje bíblico, mientras que otra mostró a una persona que rezaba pese a mantener actitudes negativas durante el día. La árbitra no mencionó directamente a Mohamed ni confirmó que las publicaciones fueran una respuesta al estratega.

Katia Itzel García | MEXSPORT