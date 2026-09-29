El árbitro mexicano defendió a su colega y destacó su preparación, experiencia mundialista y dedicación

César Arturo Ramos salió en defensa de Katia Itzel García luego de las críticas que recibió la árbitra por parte de Antonio Mohamed, técnico del Toluca, quien cuestionó su desempeño y aseguró que no está a la altura para dirigir.

Las palabras de Ramos fueron ofrecidas a TUDN en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, a su regreso de Japón, donde estuvo como parte de sus compromisos arbitrales.

Katia Itzel García portó los colores de México en el uniforme | AP

César Ramos destaca el trabajo de Katia Itzel

El silbante mexicano destacó la preparación de García y recordó que ambos compartieron durante 46 días en la Copa del Mundo, experiencia que le permitió conocer de cerca el trabajo que realiza la árbitra mexicana.

“Lo único que te puedo decir, es que Katia se esfuerza, la veo entrenar, es una árbitra mundialista, estuvo conmigo 46 días encerrada en la Copa del Mundo, ves su dedicación, como prepara sus partidos, como entrena, y no me queda más que admirarla y seguirla apoyando", indicó.

Ramos también habló sobre las críticas que pueden surgir después de un partido y consideró que los protagonistas del futbol deben saber dejar atrás lo ocurrido dentro de la cancha una vez que termina el encuentro.

Antonio 'Turco' Mohamed y Katia Itzel García, durante el Toluca vs Atlas | MEXSPORT

“Creo que, lo que pasa en la cancha se queda en la cancha. Así debe ser, son códigos del futbol, y siempre el futbol va a ser tan bonito por eso, porque son 90 minutos de intensidad, pero termina el partido, se olvida todo, y a lo que sigue, en la siguiente jornada”, respondió.

Las declaraciones llegan después de que Mohamed cuestionara públicamente el desempeño de García durante el partido del Toluca y señalara que, desde su perspectiva, la árbitra no cuenta con el nivel necesario para dirigir encuentros de esa importancia.

Siempre tendré un voto positivo por Katia

El respaldo de un árbitro mundialista

Ramos, uno de los árbitros mexicanos con mayor experiencia internacional, dejó claro que su respaldo hacia García se debe al trabajo que ha observado directamente durante su preparación y a la experiencia que ambos compartieron en una Copa del Mundo.

Katia Itzel recibió un fuerte balonazo durante el Querétaro contra Tigres | MEXSPORT

Mientras las críticas forman parte de la presión que rodea al arbitraje profesional, el silbante mexicano decidió destacar la dedicación de su colega y reiteró que continuará apoyándola frente a los cuestionamientos que pueda recibir en su carrera.