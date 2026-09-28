El futbol mexicano aumentó 24.8% el tiempo de juego

La Liga MX sigue rompiendo récords en lo que va del Apertura 2026. Tras media temporada regular disputada, la liga presumió de haber registrado un incremento en el tiempo efectivo de juego durante el torneo, teniendo así, la segunda mejor marca de las últimas 12 campañas.

De acuerdo con la información proporcionada por la propia liga, los 18 clubes aumentaron los minutos de juego efectivo por partido respecto a los torneos anteriores, con un promedio que actualmente alcanza los 58:41 minutos.

Apertura 2026 supera otros torneos

La cifra de 58:11 minutos, representa un aumento de 11:41 minutos respecto al primer registro que marcó la liga, previo a Guardianes 2021. De acuerdo con los datos presentados por la propia Liga MX, esta diferencia equivale a un incremento de 24.8%, cercano al 25%.

El registro también muestra una mejora con respecto a los dos torneos más recientes que habían tenido una baja en el tiempo de juego. Durante el Clausura 2026, el promedio fue de 56:31 minutos por partido, mientras que, en el Apertura 2025, se registraron 56:08 minutos. De esta forma, la marca del Apertura 2026 presenta un crecimiento de 3.8% y 4.5% respectivamente.

El tiempo efectivo de juego corresponde a los minutos en los que el balón permanece en disputa durante un partido, por lo que este registro permite diferenciar el tiempo de actividad dentro del terreno de juego de la duración total de un encuentro, que también incluye pausas, sustituciones, atención médica y otras interrupciones.

Xolos vs Atlas Apertura 2026 | IMAGO7

Los mejores torneos en tiempo de juego efectivo

Pese a que los datos acumulados del Apertura 2026 reflejan que el promedio de 58:41 minutos, este no es el mejor registro de la Liga MX desde que se lleva toma en cuenta esta estadística. Este histo todavía lo tiene el Apertura 2024 cuando se registraron 48:50 segundos, es decir, nueve segundos más que en este 2026.

Tras estos dos torneos, aparecen el Clausura 2024 y el Apertura 2023 con cada certamen superando los 48 minutos de tiempo efectivo pero quedando aún un poco lejos de los mejores registros de la liga hasta el momento.

Registro de tiempo efectivo de juego en los torneos de Liga Mx | X @LigaBBVAMX

La Jornada 9 con buenos registros

La Liga MX también señaló que durante la Jornada 9 también se registró un promedio superior al acumulado del torneo. En esa fecha, el tiempo efectivo de juego alcanzó los 59:34 minutos por partido, casi un minuto por encima del promedio general de 58:41 minutos que presenta actualmente el Apertura 2026.

El encuentro entre Atlético de San Luis y Necaxa presentó un tiempo efectivo de juego de 62:54 minutos, siendo uno de los partidos con mayor registro desde que se ha contabilizado esta estadística.

Por su parte, el duelo entre Rayados y Cruz Azul alcanzó los 62:33 minutos de tiempo efectivo de juego. Ambos encuentros superaron los 62 minutos de actividad efectiva, por encima del promedio acumulado de la competencia y también del promedio correspondiente exclusivamente a la Jornada 9.