Aleco Irarragorri invita a aficionado del Santos a "vivir la próxima victoria del equipo en el palco"

Aficionado de Santos se conmueve por la buena racha del equipo | Imago7, Captura de pantalla

El fan santista se hizo viral por un video en redes sociales donde aparece llorando

Qué diferente se ha vuelto el presente del Santos Laguna, pues hasta la Jornada 7, el equipo no tenía ni una sola victoria y, hoy en día, ya con el duelo de la Fecha 10 completado, los de la Comarca Lagunera cuentan con tres al hilo, lo cual ha emocionado a todos los seguidores.

Uno de ellos mostró todo el amor que tiene por el equipo afuera del Estadio TSM, pues no pudo contener el llanto durante una entrevista que le realizaron, asegurando además que el equipo será campeón, situación que ha llamado la atención del presidente lagunero, quien lo ha invitado a viajar con el club en la Jornada 11 ante Atlético San Luis.

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Por el cuarto triunfo

El joven aficionado, de quien por el momento se desconoce la identidad, fue cuestionado afuera del TSM al respecto de los sentimientos que le provocó la tercera victoria consecutiva por parte del club al que apoya, así que no pudo evitar decir, completamente emocionado hasta las lágrimas, que se sentía muy feliz por esta buena racha.

Teníamos una mala racha, estábamos jugando horrible, pero ver cómo el Santos mejoró, me hizo sentir una emoción que pocas veces sentí

Fran Villalba mete el gol de la victoria para Santos | Imago7

Mientras el aficionado terminaba con estas palabras, al mismo tiempo su voz comenzó a quebrarse, pues el sentimiento se apoderó de él y no pudo continuar; sin embargo, sus emociones no terminarán ahí, pues Aleco Irarragorri ya vio dicho video en redes sociales, por lo que ha pedido que la afición del Santos ayude a encontrar a este fan para llevarlo a convivir con el equipo en el viaje de la Jornada 11 ante Atlético San Luis.

Con la frase "quiero vivir ese cuarto triunfo contigo en el palco", fue como Aleco ha confirmado la invitación, esperando que pronto se pueda poner de acuerdo con él para compartir esta experiencia completamente inesperada.

Tres victorias que devolvieron la confianza a Santos

El momento que atraviesa Santos Laguna contrasta por completo con lo vivido durante el arranque del torneo. Los Guerreros pasaron de acumular siete partidos consecutivos sin ganar a conseguir nueve puntos de nueve posibles, una reacción que les permitió recuperar confianza y comenzar a escalar posiciones después de varias jornadas marcadas por los malos resultados.

La racha comenzó con el triunfo 2-1 sobre FC Juárez, pero tomó mayor relevancia una jornada después, cuando el conjunto lagunero remontó para vencer 3-2 al Toluca en el Nemesio Diez. Santos prolongó posteriormente su buen momento al superar 1-0 a Pachuca, confirmando una recuperación que pocas semanas atrás parecía complicada.

Santos Laguna festeja el gol de Fran Villalba | Imago7