¿En un grande de México? Vozinha asegura que André-Pierre Gignac lo invitó a jugar en el país

El arquero que se robó los reflectores en la Copa del Mundo también comentó que sigue la Liga MX por Djaniny Tavares

La Copa del Mundo tiene algo que otros torneos: inventa mitos. En el pasado Mundial 2026, Vozinha fue uno de los hombres que se llevó la mayor cantidad de reflectores, todo gracias a sus actuaciones y el gran nivel mostrado por Cabo Verde. Su participación no pasó desapercibida en México, por lo que el arquero caboverdiano se dio el tiempo de comentar sobre nuestro futbol y una posible llegada para jugar en nuestro país.

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En entrevista con ESPN, el arquero africano aseguró que tuvo una plática con la leyenda de Tigres, André-Pierre Gignac, para llegar al balompié mexicano. Aunque Vozinha no dio muchos detalles sobre su "informal acuerdo", el meta caboverdiano comentó que el galo tiró varias flores a nuestro país.

"Dijo (Gignac) que es maravilloso vivir allí. Es un país increíble. Lo disfrutó muchísimo desde que empezó a jugar allí. Creo que todavía vive allí. Incluso me dijo que podía ir a jugar, pero no tuve la oportunidad", aseveró.

Vozinha, portero de Cabo Verde, en la Copa del Mundo 2026 | MEXSPORT

Su 'pasado' con la Liga MX

Además de su plática con el ídolo felino, Josimar José Évora Dias comentó que la Liga MX no es desconocida para él, pues en el pasado siguió el balompié nacional por uno de los jugadores más "exóticos" que ha jugado en México: Djaniny Tavares.

"Sigo el futbol mexicano desde hace mucho tiempo porque Djaniny Tavares es uno de mis buenos amigos. Jugó en Santos Laguna", sentenció sobre el futbol mexicano el gran héroe caboverdiano.

Djaniny Tavares, en su etapa con Santos Laguna, en Liga MX | IMAGO7

¿Qué dijo sobre Lionel Messi?

Una de las historias que llamó la atención sobre Vozinha en el Mundial fue su admiración por el astro rosarino, Lionel Messi. Aunque se especuló que en su encuentro de Dieciseisavos de Final la Pulga le cambió la camiseta, el arquero confirmó que es falso; pero tuvieron una plática tras el duelo.

"No cambié nada, solo fueron unas palabras. Los felicité y me dijeron que éramos un equipo muy duro y muy bueno. Y eso fue todo. Si pudiera ganar un voto para él para ganar el Balón de Oro", sentenció.