El arquero de Cabo Verde reconoció que perdió privacidad después de convertirse en una de las revelaciones del Mundial 2026

Vozinha pasó de ser un arquero prácticamente desconocido para gran parte del público a convertirse en una de las figuras más reconocidas del futbol internacional tras su participación con Cabo Verde en el Mundial 2026. Sin embargo, el éxito también trajo consigo un cambio importante en su vida personal.

El actual guardameta de Colo Colo habló sobre cómo ha vivido el repentino reconocimiento y admitió que la exposición pública ha afectado su tranquilidad y privacidad.

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Vozinha confiesa que perdió su tranquilidad por la fama

En entrevista con The Observer, el arquero de 40 años explicó que la fama modificó por completo situaciones que antes formaban parte de su vida cotidiana.

“He perdido mi paz y tranquilidad. Ya no tengo privacidad, o al menos mucha menos que antes. Ahora salgo, voy a un restaurante, y siempre hay alguien que quiere sacarse una foto conmigo o pedirme un autógrafo. O, peor aún, alguien me está grabando”, relató.

Vozinha en la Copa de Chile | x:@ColoColo

El caboverdiano también contó que tuvo que tomar medidas para alejarse de la exposición en redes sociales. Después del aumento de seguidores que recibió, decidió desactivar las notificaciones de Instagram para evitar estar constantemente revisando quién comenzaba a seguirlo.

Vozinha reconoció que adaptarse a esta nueva realidad no ha sido sencillo y dejó una reflexión contundente sobre lo que significa alcanzar la fama.

“No fue fácil volver a la normalidad”, señaló el portero, quien incluso aseguró que, si pudiera elegir entre su vida actual y la que tenía antes de alcanzar el reconocimiento internacional, se quedaría con la segunda.

“Mucha gente quiere ser famosa y tener una presencia pública, pero solo ven el lado positivo de esa realidad. Para ser sincero, si tuviera que elegir entre la vida que tengo hoy y la que tenía antes, elegiría la que tenía antes”, confesó.

Vozinha en el partido del Mundial ante Argentina | MexSport

Vozinha espera disputar la Copa Libertadores con Colo Colo

El guardameta también habló sobre su llegada a Colo Colo, equipo al que se incorporó después de su destacada participación con Cabo Verde. Explicó que el conjunto chileno fue el club que mostró mayor interés por contratarlo.

Vozinha detalló que no recibió propuestas concretas de Estados Unidos y que tuvo algunos contactos con clubes de Arabia Saudita, aunque ninguna negociación llegó a concretarse. Ahora, uno de sus objetivos es disputar la Copa Libertadores con el cuadro albo.

Además, el arquero fue incluido entre los nominados al Premio Lev Yashin, reconocimiento que distingue al mejor portero del mundo. Para Vozinha, aparecer en esa lista era algo que jamás imaginó.

“Nunca imaginé que pudiera pasar. Era impensable, pero estoy agradecido a quienes pensaron en mí. Estar en esa lista ya es un gran honor”, afirmó.