La razón por la cual Ditta no será sancionado pese a su 'agresión' contra abanderado

Willer Ditta encara y empuja a un árbitro en el Cruz Azul vs. Toluca | MEXSPORT/Captura de Pantalla

El altercado entre Willer Ditta y el asistente no quedó asentado en la cédula arbitral del Cruz Azul vs. Toluca

La polémica por el arbitraje del Cruz Azul ante Toluca continuó este lunes en Infiltrados de RÉCORD, donde Juan Guzmán explicó por qué Willer Ditta no fue expulsado después de empujar al árbitro asistente Jonathan Maximiliano Gómez durante el encuentro.

El experto en arbitraje mexicano señaló que la principal razón es que la acción no quedó registrada en la cédula arbitral.

Ditta agredió al asistente en el juego ante Toluca | Captura

“No está dentro del reporte, dentro de la cédula. Claramente Ditta hizo algo muy malo”, explicó Guzmán durante la emisión.

¿Por qué no se reportó la agresión de Ditta?

Guzmán explicó que el asistente involucrado es Jonathan Maximiliano Gómez, quien tendrá participación próximamente en un torneo internacional. El árbitro asistente acudirá al Mundial Sub-17 que se disputará en noviembre.

De acuerdo con el especialista, esta situación podría estar relacionada con que el incidente no haya sido incluido en la cédula, pues reportarlo podría provocar una investigación adicional alrededor del propio asistente y generar una polémica mayor.

“Él va a ir al Mundial Sub-17 en noviembre. No quiere un factor mediático que, si llegaran a pedir un castigo para Ditta, se abriría una investigación para el asistente y ahí a lo mejor queda mal parado”, detalló.

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También se analizó el trabajo de Katia Itzel

Durante Infiltrados de RÉCORD, Guzmán y Carlos Ponce de León, director de este medio, también analizaron el desempeño de Katia Itzel García, no solamente en el partido entre Cruz Azul y Toluca, sino a lo largo del Apertura 2026.

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El encuentro terminó 3-3 y quedó marcado por distintas decisiones arbitrales, entre ellas el empujón de Ditta al asistente. El incidente fue captado por las cámaras y posteriormente generó cuestionamientos sobre la actuación de la silbante y del cuerpo arbitral.