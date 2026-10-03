Los Diablos y La Pandilla se enfrentan en un duelo amistoso en el parón por la Fecha FIFA

Monterrey y Toluca se enfrentarán este viernes en un partido amistoso que se disputará en Houston, Texas, como parte del parón internacional. El encuentro comenzará a las 17:30 horas, tiempo del centro de México y Monterrey, mientras que en Houston arrancará a las 18:30 horas. La transmisión estará disponible a través de ViX Premium.

Rayados aprovechará este compromiso para mantener ritmo de competencia y darle minutos a futbolistas que han tenido menor participación. Matías Almeyda tiene previsto presentar una alineación alternativa debido a las ausencias que enfrenta su equipo por las convocatorias internacionales.

Plantilla de Monterrey previo al enfrentamiento ante Cruz Azul | MEXSPORT

¿Cómo llegan ambos equipos?

Entre las novedades de Monterrey aparece Lucas Ocampos, quien realizó el viaje con el plantel después de superar los problemas físicos que lo habían mantenido limitado y podría sumar minutos. En contraste, Víctor ‘Toro’ Guzmán y Orbelín Pineda no estarán disponibles debido a que fueron convocados por la Selección Mexicana.

Toluca también utilizará el amistoso para mover sus piezas y administrar cargas. El equipo de Antonio Mohamed llegará al encuentro con las bajas de Jesús Gallardo, Everardo López y Santiago Simón, quienes se encuentran concentrados con sus respectivas selecciones, por lo que el estratega escarlata también recurrirá a una formación alternativa.

Toluca sigue siendo líder del Apertura 2026 | Imago7

Los Diablos Rojos afrontarán el compromiso con un antecedente favorable frente a la Pandilla. Hace pocas semanas derrotaron 2-0 a Monterrey en la Final de la Leagues Cup 2026 y, además, acumulan tres triunfos oficiales consecutivos frente al conjunto regiomontano. Toluca también eliminó a Rayados en las dos liguillas que ambos disputaron durante 2025.

Aunque no habrá puntos en juego, el choque servirá como una prueba importante para ambos conjuntos antes de retomar la actividad oficial. Monterrey buscará aprovechar el encuentro para probar variantes y recuperar futbolistas, mientras que Toluca intentará mantener el buen momento y prolongar el dominio reciente que ha establecido sobre los regiomontanos.