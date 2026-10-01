De cara a lo que resta del torneo, Oliver Torres habló sobre la importancia de darle continuidad al proyecto deportivo de Rayados y consideró que mantener un proceso con el director técnico puede ser un factor importante para que el equipo consiga finalmente el campeonato.
Rayados aprovecha la Fecha FIFA para trabajar y no perder ritmo
Me gustaría que se siguiera un proceso (de director técnico), porque creo que es más fácil ganar. Como te he dicho, parece que no se está muy lejos de ganar, pero realmente, cuando analizas profundo, creo que todo ha sido por detalles y, como siempre he dicho, los detalles hacen que seas campeón o no lo seas. Queremos darle una alegría a toda la afición, darle una alegría a toda la gente que trabaja en el club, que sabemos lo que ha apostado por nosotros y por este staff. Entonces, estamos en ese proceso. Y estoy seguro de que, si seguimos así, si seguimos alimentando cada día, va a aparecer y vamos a conseguir lo que todos queremos aquí, que es ser campeones.
El mediocampista español también destacó la competitividad que existe actualmente en la Liga MX y señaló que Rayados se encuentra entre los equipos que pueden competir frente a cualquier rival, aunque reconoció que varios clubes tienen posibilidades de pelear por el título.
No, bueno, o sea, no te he dicho que no nos puedan ganar, sino que somos un equipo que compite contra todos y no creo que para los equipos sea cómodo enfrentarse a nosotros. Obviamente, siento que hay como seis o siete equipos que todos son candidatos y todos tienen la exigencia y la responsabilidad para ganar.
"También siento que, o sea, yo no he estado aquí, llevo dos años y poquito, pero sí que he hablado con chicos que llevan más tiempo y me han dicho que todo el nivel de la liga ha subido. O sea, todos los equipos han subido el nivel, entonces eso hace que todo sea mucho más competitivo", mencionó.
Finalmente, Oliver Torres recordó que uno de los principales motivos por los que decidió cambiar de vida para llegar a Monterrey fue precisamente la posibilidad de convertirse en campeón con Rayados, por lo que espera cumplir ese objetivo antes de terminar su etapa con el club.
“Yo la verdad cuando cambié toda mi vida para venir aquí, era para ser campeón, me encantaría irme de aquí habiéndolo logrado. Más allá de eso agradezco el cariño que me demuestra la gente, ojalá sea un proceso y un tiempo bastante largo", finalizó.