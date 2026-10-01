Me gustaría que se siguiera un proceso (de director técnico), porque creo que es más fácil ganar. Como te he dicho, parece que no se está muy lejos de ganar, pero realmente, cuando analizas profundo, creo que todo ha sido por detalles y, como siempre he dicho, los detalles hacen que seas campeón o no lo seas. Queremos darle una alegría a toda la afición, darle una alegría a toda la gente que trabaja en el club, que sabemos lo que ha apostado por nosotros y por este staff. Entonces, estamos en ese proceso. Y estoy seguro de que, si seguimos así, si seguimos alimentando cada día, va a aparecer y vamos a conseguir lo que todos queremos aquí, que es ser campeones.