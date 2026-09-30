El cuadro de Matías Almeyda jugará un duelo amistoso ante Toluca

Rayados ya tiene la mira puesta en aprovechar la Fecha FIFA para corregir detalles y mantener el ritmo competitivo. El conjunto dirigido por Matías Almeyda tendrá como principal actividad durante este periodo un partido amistoso frente al Toluca, programado para este sábado 3 de octubre en Houston, Texas.

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El encuentro ante los Diablos Rojos se disputará en el Shell Energy Stadium y representará una nueva oportunidad para que Almeyda continúe trabajando en el funcionamiento de su equipo. Además, será el reencuentro entre dos clubes que recientemente protagonizaron la Final de la Leagues Cup, en la que Toluca se quedó con el campeonato.

Durante los primeros días de esta pausa internacional, el plantel tuvo algunos días de descanso después de la derrota ante Atlante, para posteriormente regresar al trabajo bajo las órdenes del cuerpo técnico. La intención es utilizar estas semanas sin actividad oficial para realizar ajustes tácticos, recuperar jugadores y darle minutos a elementos que puedan ser importantes en el cierre del Apertura 2026.

Eugenio Pizzuto de Atlante y César Garza de Monterrey en el Apertura 2026 | MEXSPORT

Almeyda, además, tendrá que trabajar con algunas ausencias debido a la Fecha FIFA. Víctor Guzmán y Orbelín Pineda fueron convocados a la Selección Mexicana, mientras que Lucas Ocampos continúa con su proceso de recuperación. La situación del argentino será seguida de cerca con miras a su posible regreso para la actividad oficial.

El amistoso ante Toluca será, por lo tanto, el principal examen de Rayados durante el parón. Más allá del resultado, el compromiso permitirá al cuerpo técnico observar variantes, mantener activos a sus futbolistas y trabajar aspectos que necesita mejorar después de un inicio de torneo marcado por la irregularidad.

Roberto de la Rosa tras anotar con Monterrey | MEXSPORT

Después del encuentro en Houston, Monterrey retomará su preparación para regresar a la Liga MX. Su siguiente compromiso oficial será frente al América, el sábado 10 de octubre, en el Estadio Banorte, por la Jornada 11 del Apertura 2026.

Así, la Fecha FIFA representa para Rayados un periodo de trabajo antes de una parte importante del torneo: recuperar ritmo, ajustar detalles y llegar de la mejor manera posible al regreso de la competencia oficial.