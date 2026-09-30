¿Solari ignora a la cantera? Los canteranos que ha debutado Pumas este torneo

Kléber Carranza con Pumas en celebración con las fuerzas básicas | IMAGO 7

El técnico argentino ha debutado únicamente a un elemento de sus fuerzas básicas

Apenas lleva un par de meses al frente de Pumas, con grandes dificultades por lesiones y resultados irregulares, pero Esteban Solari ya contempla a algunos elementos de la cantera, e incluso ya hizo un debut, el de Kléber Carranza.

¿Quién es Kléber Carranza?

Carranza, de 22 años de edad ha tenido un largo proceso en Pumas, donde se ha desempeñado como defensor. Con la categoría Sub-21 fue Campeón del Apertura 2025, bajo la dirigencia de Gerson Pérez.

Kléber Carranza celebrando una anotación con Pumas Sub 21 | IMAGO7

Ante Atlético de San Luis, Carranza recibió su primera oportunidad en el máximo circuito y disputó 31 minutos, tras la salida de Israel Luna. Con ello, Solari hizo el primer debut en su etapa con el conjunto felino.

En la fila también está Julio Domínguez, hijo del ‘Cata’, quien juega como extremo. El atacante ha sido convocado por Solari pero aún no recibe su oportunidad para mostrarse en Primera División.

Julio Domínguez Jr celebrando un gol con la cantera de Pumas | IMAGO7

Aunque no ha realizado muchos debuts, Pumas ya cumplió con la regla de participación de menores con mil 184 minutos registrados, con Víctor Arteaga como el que más aportó.

Con todavía algunas jornadas restantes, Pumas puede contemplar a más canteranos, en caso de que la situación lo permita, como fue el caso de Kléber Carranza ante Atlético de San Luis.