El futbolista tico destacó el poder a ser convocado para la Nations League

Keylor Navas regresó a la convocatoria a la Selección de Costa Rica. Tras casi un año de ausencia, el tico volvió a ser convocado, esta vez como parte del primer llamado de Bryan Ruiz, estratega interino, para afrontar los próximos compromisos de la Liga de Naciones Concacaf. Al llegar a su país natal, no dudó en celebrar su nuevo llamado.

La convocatoria del histórico arquero se produjo después de las derrotas de Costa Rica frente a Curazao y Haití, resultados que derivaron en la salida del director técnico Fernando Bautista. Ante esta situación, Bryan Ruiz asumió de manera interina el mando de la selección y decidió recurrir a uno de los referentes del futbol costarricense para los encuentros que vienen.

A su llegada a Costa Rica, Navas se refirió públicamente al llamado y destacó la importancia de volver a formar parte del combinado nacional, además de valorar la relación que mantiene con Bryan Ruiz.

Keylor Navas habla sobre su regreso a Costa Rica

El guardameta de 39 años señaló que representar nuevamente a Costa Rica representa una oportunidad especial y destacó que la convocatoria haya llegado de parte de Bryan Ruiz, con quien mantiene una relación de amistad.

"Siempre estar en una selección es una bendición y ojalá que todo salga bien y que podamos disfrutar, y que vamos a salir adelante... Que te llame un amigo (Bryan Ruiz) es algo importantísimo y es un privilegios de que uno pueda formar pare de sus planes y muy feliz", mencionó Keylor Navas sobre su regreso al combinado nacional.

Keylor Navas, como capitán de la Selección de Costa Rica | MEXSPORT

El arquero también se refirió al momento que atraviesa Costa Rica en la Liga de Naciones de la Concacaf y señaló que el grupo deberá mantenerse unido para afrontar los siguientes encuentros.

"Lo más importante es levantar la cabeza y unirnos… es difícil por la situación, pero al final se que vamos a entrenar fuerte y los vamos a dar todo para que en los próximo partidos las cosas salgan mejor y encaminarnos a un mejor futuro", agregó Navas a su llegada a territorio costarricense.

Keylor Navas jugando en las eliminatorias de Concacaf con la Selección de Costa Rica | MEXSPORT

Keylor Navas vuelve para enfrentar a Nicaragua y Haití

Keylor Navas se incorporará a la concentración de Costa Rica para los partidos correspondientes a la Liga de Naciones de la Concacaf. El conjunto costarricense tendrá compromisos ante Nicaragua y Haití, encuentros en los que buscará mejorar su situación dentro del torneo regional.

La última aparición de Navas con la camiseta de Costa Rica ocurrió el 18 de noviembre de 2025, cuando disputó el empate 0-0 frente a Honduras en un partido correspondiente a las eliminatorias mundialistas. Desde entonces, el arquero no había vuelto a participar con el combinado nacional.

A sus 39 años, el portero volverá a defender los colores de Costa Rica en una etapa en la que la selección busca modificar el rumbo después de los tropiezos ante Curazao y Haití. Su incorporación forma parte de los movimientos realizados por Ruiz para preparar los siguientes partidos de la Liga de Naciones de la Concacaf.