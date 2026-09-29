En redes sociales destacaron el aporte del delantero en un equipo como Alajuelense

Ronaldo Cisneros tuvo un paso irregular por la Liga MX, en la cual defendió las playeras de Santos y Chivas, pero en el extranjero ha logrado consolidarse. Si bien no brilla en algún club europeo, el delantero de 29 años se ha convertido en figura de Alajuelense, al grado de que los aficionados lo toman como un referente y lo echan de menos con la Selección de Costa Rica.

Tras quedar fuera de la Copa del Mundo 2026 con Miguel Herrera, la Sele comenzó de mala forma la Liga de Naciones Concacaf, con dos derrotas en sus dos primeros partidos de la Fase de Grupos. Ello provocó la salida de Fernando Batista, cuyo lugar lo tomó el exjugador Bryan Ruiz de manera interina; un cambio que los seguidores dudan que tenga efecto al no contar con un jugador como Cisneros.

¿Qué dijo la afición sobre Ronaldo Cisneros?

A raíz del cambio de entrenador en la selección, un usuario destacó que tampoco se le puede pedir mucho a Bryan Ruiz, quien como estratega de Alajuelense tuvo la fortuna de contar con Cisneros. Esto provocó una oleada de reacciones por parte de distintas personas, principalmente la afición mexicana que se sorprendió del aprecio mostrado por el delantero, quien en la Liga MX no trascendió.

Ronaldo Cisneros en un partido con Alajuelense | MEXSPORT

“Tampoco esperen que Bryan Ruiz arregle a la Sele como hizo con Alajuelense. En la Sele no tiene a Ronaldo Cisneros”, expresó el usuario @TDSapri7 a través de las plataformas digitales. Su publicación generó muchas burlas, así como algunos comentarios discriminatorios, pero también contó con el respaldo de algunas personas que consideraron que en Chivas los técnicos nunca supieron encaminarlo.

La realidad es que el rendimiento del delantero mexicano en el balompié centroamericano respalda plenamente los elogios. Desde su incorporación al cuadro manudo, Cisneros se erigió como la pieza angular del ataque, registrando nueve anotaciones y dos asistencias en su campaña de debut. Además, fue determinante en la conquista de la Copa Centroamericana de Concacaf y el campeonato del Torneo Apertura 2025.

Ronaldo Cisneros con Alajuelense | MEXSPORT

De hecho, en el mencionado torneo de liga, se encargó de encaminar el triunfo 3-1 frente al Deportivo Saprissa en la Final. Este desempeño, sumado a su rápida identificación con la afición en el Alejandro Morera Soto, llevó a la directiva rojinegra a extender su vínculo contractual hasta junio de 2028, además que ha incrementado su valor de mercado, de acuerdo con datos de Transfermarkt.

¿Puede Ronaldo Cisneros jugar con la Selección de Costa Rica?

La respuesta corta es no. Si bien con México solo estuvo en selecciones inferiores, no tiene ningún vínculo de sangre con el país centroamericano, por lo que tendría que hacer el trámite para nacionalizarse, para lo cual tendría que residir al menos cinco años en Costa Rica. Cisneros llegó a Alajuelense en 2025, por lo que sería en 2030 que pudiera tomar la nacionalidad, y a los 33 años resulta difícil pensar que sería elegible.