El conjunto inglés ya respondió a la postura de la Liga

Es oficial. La Premier League ha declarado culpable al Manchester City, de todos los cargos, por infracciones graves de las normas financieras que datan de las temporadas 2009-2010 y 2017-2018.

Richards Masters, presidente ejecutivo de la Liga Inglesa, destacó la infracción y que por ahora se prepara la sanción: “La resolución principal detalla cómo el club infringió de forma sistemática las normas de la Premier League durante casi una década.”

Khaldoon Al Mubarak, presidente del Manchester City | AFP

“Quedan por resolver algunos aspectos del caso, entre los que destaca, sobre todo, qué sanción debe imponerse por estas infracciones”, destaca el CEO sobre el caso del equipo inglés.

Manchester City respondió tras culpabilidad

Manchester City lanzó un comunicado a través de su página oficial destacando que se han visto decepcionados por la culpabilidad impuesta: “El Manchester City FC se muestra decepcionado y sorprendido por la opinión de la Comisión de la Premier League, publicada hoy.”

El texto comienza asegurando su inocencia sobre el tema de infracciones financieras: “El Club es inocente de las acusaciones formuladas por la Premier League y cuenta con un amplio conjunto de pruebas irrefutables que respaldan todas sus posiciones en relación con este caso. Por lo tanto, el Club actuará con firmeza y, cuando sea necesario, de forma proactiva en todos los foros regulatorios y legales pertinentes.”

Khaldoon Al Mubarak, presidente del Manchester City con la Champions League | AFP

Por ahora, el Manchester City tiene hasta el 2 de octubre para poder apelar la decisión ya sentenciada en busca de darle la vuelta a esta situación a su favor en busca de no ser merecedores de la sanción.

¿Qué sanciones podría recibir?

Tras la confirmación de la culpabilidad del Manchester City, el club podría estar recibiendo una dura sanción por todos los cargos de infracciones graves: En dicho castigo podría apuntar a; multas económicas y deducción de puntos.

Equipo del Manchester City en Premier League | AP