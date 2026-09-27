El legendario músico británico y seguidor acérrimo de los 'Citizens' reaccionó al fallo en contra del club por irregularidades financieras, respaldando el esfuerzo de los futbolistas y la afición

La resolución de la Premier League en contra del Manchester City por la violación de las normas de Fair Play Financiero causó un profundo impacto en el entorno del futbol inteNoel Gallagherrnacional y en el ámbito del espectáculo. Una de las reacciones más esperadas fue la de Noel Gallagher, integrante de la banda Oasis y reconocido seguidor del conjunto británico, quien fijó su postura respecto al dictamen emito contra la institución.

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El compositor admitió su sorpresa ante la resolución de las autoridades de la liga, señalando que la directiva siempre había asegurado la inocencia de la institución frente a los cargos que se le imputaban.

Sorpresa y tristeza tras la resolución financiera

Durante su intervención en el podcast Let Me Talk, el guitarrista detalló cómo vivió el momento en que se hizo público el veredicto oficial y el sentir de la fanaticada ante el escenario actual del equipo:

Noel Gallagher previo a concierto de Oasis en Argentina | X: @BocaJrsOficial&nbsp;

Me sorprendió cuando lo escuché en la radio esta tarde, porque el club nos había asegurado todo el tiempo que negaban rotundamente cualquiera de estos cargos, así que fue un poco impactante descubrir que nos habían declarado culpables de todos los cargos, menos uno

El músico calificó el momento como una jornada difícil para la comunidad hincha del equipo: "En general bastante triste de verdad, como aficionado siempre en el campo, y sabemos lo que vimos, lo ganaron en el campo, pase lo que pase en los despachos, no tiene nada que ver ni con la afición, ni con los jugadores, ellos ganaron ese partido y ese título en el campo".

Pese al señalamiento sobre si el éxito del club podría verse opacado ante la opinión pública internacional, Gallagher enfatizó que el mérito de las conquistas obtenidas en el terreno de juego no pierde validez para los seguidores del club.

Noel Gallagher en La Bombonera | X: @BocaJrsOficial&nbsp;