El club inglés ha sido declarado culpable de infracciones financieras

Luego de que el Manchester City fuera declarado culpable por 114 de los 115 con los cargos relacionados con infracciones a las normas financieras de la Premier League, Mauricio Pochettino arremetió contra el equipo asegurando que el daño es irreparable.

Sin todavía haber una sanción oficial, el entrenador de la Selección de Estados Unidos fue contundente al expresar su punto de vista durante una reciente conferencia de prensa. Cabe mencionar, que el argentino estuvo muchos años dirigiendo en Inglaterra y es una voz autorizada.

¿Qué dijo Pochettino?

"Es muy difícil saber cuál debería ser el castigo. Sea cual sea el castigo que decidan, es imposible volver atrás en el tiempo. Se ha hecho mucho daño”, catapultó el estratega sudamericano.

Khaldoon Al Mubarak, presidente del Manchester City | AFP

Pochettino mencionó que hubo confianza en no querer seguir las reglas: "Muchos clubes siguieron las reglas y algunos no. Quizá pensaron que nunca llegaría el castigo. Es justo preguntarse ahora dónde estaban los controles para que se rompieran las reglas de esa manera. Eso es lo que más me llama la atención.”

El argentino hizo referencia a su exequipo: “Si un equipo como el Tottenham, que luchaba por títulos con los que estaban por encima de nosotros y cada año se mantenía entre los cuatro primeros, llegando a las semifinales de la Champions sin poder fichar a ningún jugador durante 18 meses…”

“¿fue todo porque necesitábamos adaptarnos a los controles financieros de la Premier League? Fueron muy estrictos con nosotros, pero también muy permisivos con los demás. Por eso digo que todo es muy extraño”, catapultó.

Mauricio Pochettino, entrenador de Estados Unidos | AP

Se espera la sanción

Ahora con la culpabilidad del Manchester City, tras el proceso legal que se extendió durante varios años debido a la cantidad de documentación analizada y la complejidad del expediente, se espera la sanción.

Equipo del Manchester City en Premier League | AP