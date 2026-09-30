Gilberto Mora, duda para el juego contra Estados Unidos por molestias en el tobillo

El ‘10’ de la Selección Mexicana se resintió durante una sesión de entrenamiento

Luego de una destacada participación en el amistoso contra Colombia y descansar ante Perú, Gilberto Mora se convirtió en duda de la Selección Mexicana para el amistoso contra Estados Unidos debido a un problema en el tobillo, por lo que tuvo que ser sometido a una resonancia para conocer la gravedad de la situación.

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¿Qué pasó con Gil Mora?

Con información de Mauricio Ymay, la perla mexicana, junto con los demás futbolistas de México que no tuvieron minutos ante Perú, tuvo un breve entrenamiento luego de que finalizó el partido. Durante la sesión, Mora se resintió del tobillo y tuvo que interrumpir su preparación.

El futbolista de los Xolos de Tijuana se someterá a una resonancia para saber qué tan grave es el problema en su tobillo. Con esto también se podrá hacer un primer reporte médico que determine el tiempo de recuperación estimado del jugador de 17 años.

Jugadores de la Selección Mexicana felicitan a Gilberto Mora | MEXSPORT

Mora había sido uno de los elementos que más llamó la atención durante el encuentro ante Colombia, donde no solo mostró nuevamente las condiciones que lo han colocado como una de las jóvenes promesas del futbol mexicano, sino que fue el autor del tanto Tricolor. Por ello, su posible ausencia representaría un baja importante para el cuerpo técnico de cara al siguiente compromiso.

El duelo ante Estados Unidos también representa una nueva oportunidad para Rafa Márquez de continuar probando variantes y darle minutos a distintos elementos de cara al proceso de la Selección Mexicana. La situación de Mora tendrá que definirse en las próximas horas, una vez que se conozcan los resultados de los estudios médicos.

Gilberto Mora en entrenamiento con México | IMAGO7

Cambios en el plan de Rafa

La inminente ausencia de Gilberto Mora para el duelo contra Estados Unidos en Glendale, Arizona, cambia el plan de partido que el propio entrenador del Tricolor, Rafa Márquez, había planeado. El ‘Kaiser’ había confesado en rueda de prensa posterior al partido que su ‘10’ había sido guardado ante Perú para tener minutos frente al conjunto dirigido por Mauricio Pochettino.

Si bien aún no hay un reporte oficial que indique cuánto tiempo tardará Mora en recuperarse, todo apunta a que podría ser baja ante Estados Unidos. El hecho de haberse resentido durante el entrenamiento pone en duda su participación, pues el cuerpo técnico mexicano tendrá que valorar si existe algún riesgo al utilizar al futbolista de 17 años en el amistoso del próximo sábado.