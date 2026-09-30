El defensa de Chivas celebró la oportunidad que el nuevo estratega le dio a los jugadores jóvenes en estos primeros juegos amistosos

Una nueva era empezó en la Selección Mexicana y destacó la intención de Rafael Márquez de darle oportunidad a los jóvenes. Jugadores como Hugo Camberos y Santiago Sandoval pudieron debutar con el Tri mayor. No obstante, también trascendieron otros jugadores de mayor edad pero que todavía pueden llegar al Mundial 2030, como Víctor Guzmán o Diego Campillo, quien celebró estas oportunidades que está dando el 'Káiser'.

El zaguero de Chivas fue convocado en febrero de este año para el amistoso contra Islandia, pero no volvió a ser tomado en cuenta para ningún juego de preparación antes de la Copa del Mundo. En ese contexto, consideró que es bueno que Rafa voltee a ver a los jóvenes, ya que estará haciendo rotaciones para que sean más jugadores los que reciban oportunidades.

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"Hoy vimos a Santiago Sandoval y a Hugo Camberos. Creo demuestra que va a haber oportunidades reales y que va a ser un ciclo donde no van a llamar siempre a los mismos, como que van a estar rotando. El profe quiere ver mucha gente nueva y creo que lo demostró hoy con los chavos que viven", declaró Campillo en atención a los medios de comunicación.

Diego Campillo en entrenamiento con la Selección Mexicana | IMAGO 7

Campillo, feliz por sus compañeros de Chivas

Respecto al debut de Sandoval y Camberos, afirmó que le da gusto ver la manera en que los canteranos del Rebaño empiezan a consolidarse. "A mí me pone feliz, ver que siete, y afuera la 'Hormiga' (González), crecimos en Chivas y nos conocemos. Y verlos desde chiquitos, los conozco todos desde chicos, creo que nos pone felices y también voltear a ver que están haciendo las cosas bien allá; feliz por mis compañeros y feliz por estar aquí", añadió.

Hugo Camberos con la Selección Mexicana | MEXSPORT

Respecto a la experiencia que necesitan los jugadores, Campillo se mantuvo tranquilo y afirmó que es algo que lograrán entre más participaciones tengan. "Creo que eso lo van a ir agarrando con las convocatorias que vengan, con los partidos que estén jugando, con los minutos que tengan. Yo creo que ni yo a lo mejor alcanzo ese nivel, eso es la experiencia y los minutos, entonces eso yo creo que viene por consecuencia de los llamados", finalizó.

¿Cuándo juega de nuevo la Selección Mexicana?

El último partido de esta primera Fecha FIFA bajo el mando de Rafa Márquez está programado para el próximo sábado 3 de octubre a las 20:00 horas (tiempo del centro de México). El partido se disputará en el State Farm Stadium, ubicado en la ciudad de Glendale, en Arizona, y podrá seguirse por la señal de Azteca 7, Vix y TUDN.