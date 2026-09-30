El defensa se mostró feliz por volver a tener minutos con el Tri y reconoció que el resultado ante Perú dejó una sensación agridulce

Víctor ‘Toro’ Guzmán vivió una noche especial con la Selección Mexicana, pues además de volver a tener minutos con el equipo nacional, consiguió su primer gol con la camiseta del Tri. El defensa reconoció para TV Azteca que fueron muchos los sentimientos que experimentó después de un año complicado en el que tuvo que trabajar el doble para recuperar su nivel.

“Bien, muy bien, la verdad muy contento, primero que nada por regresar a tener minutos en la Selección y muy contento también por mi primer gol”, expresó Guzmán después del encuentro ante Perú.

El ‘Toro’ reconoce que México todavía debe mejorar

Pese a la alegría por su anotación, el zaguero consideró que el desempeño del equipo puede dejar una sensación agridulce, principalmente porque varios futbolistas que participaron no habían compartido demasiado tiempo dentro del terreno de juego.

“Yo creo que bien, a veces nos fijamos mucho en el marcador, pero yo creo que a veces es complicado jugar tantos jugadores que en realidad nada más nos ubicamos, pero no nos conocemos”, explicó.

Guzmán señaló que el proceso todavía es largo y destacó la importancia de rescatar los aspectos positivos del partido ante Perú, además de trabajar en las fallas que presentó el conjunto mexicano.

Jugadores de la Selección Mexicana celebrando gol ante Perú | MEXSPORT

Víctor Guzmán trabajó el doble para volver a la Selección

El primer gol del ‘Toro’ con México también tuvo un significado especial por las dificultades que atravesó durante el último año. El defensa reconoció que tuvo que redoblar esfuerzos para superar ese momento y volver a contar con oportunidades en el combinado nacional.

“Muchas cosas, emoción; la verdad es que tuve un año muy complicado el año pasado y me tocó trabajar el doble y, pues, yo creo que muchos sentimientos, la verdad, muy bonitos todos”, señaló.

Rafa Márquez durante el partido amistoso ante Perú | IMAGO7

Sobre la jugada de su anotación, Guzmán explicó que fue una acción trabajada en táctica fija, aunque originalmente no era él quien debía ocupar ese espacio. Sin embargo, detectó la posibilidad y decidió atacar la zona.

“No, sí trabajamos algo, por ahí creo que ni me tocaba a mí, pero vi ahí el espacio y decidí yo ir”, comentó.

El ‘Toro’ también reconoció que afronta este proceso con una mentalidad diferente a la anterior, pues considera que ahora cuenta con mayor madurez y confianza para buscar consolidarse con la Selección Mexicana.

“Sí, yo creo que sí, también el tema de que me siento un poquito más maduro y yo creo que eso también me va a ayudar en el tema de confianza y espero que en este proceso sea diferente”, concluyó.