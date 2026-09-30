Los canteranos de Chivas vieron sus primeros minutos con el Tri en el amistoso ante Perú

De Chivas a la Selección Mexicana. Este martes, el Tricolor empató 1-1 frente a Perú en el segundo partido de Rafael Márquez al mando. Más allá del resultado final, los reflectores pasaron a Santiago Sandoval y Hugo Camberos, los dos jóvenes canteranos de Chivas quienes debutaron en el primer equipo del combinado nacional.

Los atacantes rojiblancos ingresaron al terreno de juego durante la segunda mitad aunque no pudieron aportar para que el equipo azteca se llevara la victoria en Nueva York. Aún así, esos minutos forman parte del proceso de renovación que busca impulsar Márquez de cara a los siguientes compromisos de la Selección Mexicana.

Los dos futbolista rojiblancos entraron al terreno de juego al minuto 78 para reemplazar a Álvaro Fidalgo y Orbelín Pineda, disputando así sólo 15 minutos en su debut con el Tri. Con dos partidos aún en la Fecha FIFA, se espera que Sandoval y Camberos puedan ver más actividad.

Santiago Sandoval y Hugo Camberos con la Selección Mexicana | MEXSPORT

Brillan con la Sub 20 y Chivas

El debut llegó apenas un par de meses después de que los dos jugadores fueran clave para que el Tri femenil consiguiera su clasificación al Mundial de la categoría Sub-20. Tras destacar en la Concacaf Championship, los futbolistas dieron el salto a llegar al primer equipo del Tri.

Además de su desempeño en las categorías juveniles de México, Sandoval y Camberos también se han convertido en alternativas habituales para Gabriel Milito en el Guadalajara. Durante el Apertura 2026, los dos futbolistas han tenido participación con el conjunto tapatío y han respondido con actuaciones y goles, situación que les permitió recibir el llamado al representativo absoluto.

Santiago Sandoval y Hugo Camberos, en festejo de gol con Chivas | MEXSPORT

Rafael Márquez destaca el desarrollo de los jóvenes

Después del empate ante Perú, Rafael Márquez destacó que se trata de jugadores jóvenes que están recibiendo oportunidades y reconoció el trabajo que han realizado con su club. Márquez también señaló que el tiempo de juego ante Perú fue limitado para realizar una evaluación más amplia de sus condiciones.

"Son gente joven que se les ha dado la oportunidad. Tuvimos poco tiempo para ver a Sandoval y Camberos, pero están haciendo bien las cosas en su equipo. Necesitamos seguir desarrollándolos para que sean mejores jugadores".