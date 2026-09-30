Confianza en los jóvenes: Rafa Márquez sorprende con XI vs. Perú que promedia menos de 25 años

Rafa Márquez sorprende con XI vs. Perú que promedia menos de 25 años | MEXSPORT

La convocatoria destaca por la presencia de jóvenes como Óscar García, Obed Vargas e Isaías Violante, aunque también incluye elementos de experiencia como Orbelín Pineda y Álvaro Fidalgo

La Selección Mexicana sorprendió con su alineación ante Perú, pues además de hacer 11 cambios, el promedio de edad llamó la atención, pues es de 24 años, exactamente 24.4, un reflejo de la confianza de Rafael Márquez en el nuevo talento.

¿Quiénes son los jugadores más jóvenes de la Selección Mexicana ante Perú?

La alineación de México cuenta con jugadores como Óscar García, Mateo Chávez, Víctor Guzmán, Everardo López, Denzell García, Obed Vargas e Isaías Violante, futbolistas que tienen 23 años o menos.

Por otra parte, Jeremy Márquez y Germán Berterame también cuentan con una edad temprana para el futbol, con 26 y 27 años respectivamente, mientras que Orbelín Pineda y Álvaro Fidalgo son los más grandes, con 30 y 29.

Víctor Guzmán, previo a juego con Rayados | MEXSPORT

Rafael Márquez se ha caracterizado por su buena relación con los nuevos talentos, como su trabajo en Barcelona Atlètic, equipo filial del Barça, donde el Káiser tuvo la oportunidad de desarrollar jugadores jóvenes como Lamine Yamal, Marc Casadó, Pau Cubarsí, Fermín López, entre otros.

Por ello, es normal que Márquez presente estas alineaciones, que beneficiarán a los futbolistas a tener sus primeras experiencias con la selección mayor contra rivales competitivos.

Con un promedio de 24.4 años de edad, el Tri pone total confianza en sus jugadores más jóvenes para crear una plantilla dinámica apoyada de otros elementos con experiencia, quienes ayudarán en su desarrollo.

Obed Vargas con la Selección Mexicana durante la Copa del Mundo 2026 | MEXSPORT

Edades de los jugadores de México vs. Perú

Óscar García - 23 años

Víctor Guzmán - 24 años

Everardo López - 21 años

Mateo Chávez - 22 años

Álvaro Fidalgo - 29 años

Denzell García - 23 años

Jeremy Márquez - 26 años

Obed Vargas - 21 años

Germán Berterame - 27 años

Isaías Violante - 22 años

Orbelín Pineda - 30 años

