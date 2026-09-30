La Selección Mexicana sorprendió con su alineación ante Perú, pues además de hacer 11 cambios, el promedio de edad llamó la atención, pues es de 24 años, exactamente 24.4, un reflejo de la confianza de Rafael Márquez en el nuevo talento.
¡Rotación completa! Así será la alineación de México contra Perú
¿Quiénes son los jugadores más jóvenes de la Selección Mexicana ante Perú?
La alineación de México cuenta con jugadores como Óscar García, Mateo Chávez, Víctor Guzmán, Everardo López, Denzell García, Obed Vargas e Isaías Violante, futbolistas que tienen 23 años o menos.
Por otra parte, Jeremy Márquez y Germán Berterame también cuentan con una edad temprana para el futbol, con 26 y 27 años respectivamente, mientras que Orbelín Pineda y Álvaro Fidalgo son los más grandes, con 30 y 29.
Rafael Márquez se ha caracterizado por su buena relación con los nuevos talentos, como su trabajo en Barcelona Atlètic, equipo filial del Barça, donde el Káiser tuvo la oportunidad de desarrollar jugadores jóvenes como Lamine Yamal, Marc Casadó, Pau Cubarsí, Fermín López, entre otros.
Por ello, es normal que Márquez presente estas alineaciones, que beneficiarán a los futbolistas a tener sus primeras experiencias con la selección mayor contra rivales competitivos.
Con un promedio de 24.4 años de edad, el Tri pone total confianza en sus jugadores más jóvenes para crear una plantilla dinámica apoyada de otros elementos con experiencia, quienes ayudarán en su desarrollo.
Edades de los jugadores de México vs. Perú
Óscar García - 23 años
Víctor Guzmán - 24 años
Everardo López - 21 años
Mateo Chávez - 22 años
Álvaro Fidalgo - 29 años
Denzell García - 23 años
Jeremy Márquez - 26 años
Obed Vargas - 21 años
Germán Berterame - 27 años
Isaías Violante - 22 años
Orbelín Pineda - 30 años