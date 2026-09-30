Rafael Márquez hizo un cambio radical en su once inicial para su segundo duelo al mando de la selección

Rafael Márquez afrontará su segunda prueba como entrenador de la Selección Mexicana ante Perú, y en la alineación decidió mover todas las posiciones, con el objetivo de tener retroalimentación de otras alternativas en la convocatoria.

¿Cuál es la alineación de México para enfrentar a Perú?

En la portería, Óscar García tomará el lugar de Raúl Rangel. El arquero del León tendrá la oportunidad de presentarse en esta etapa del Tri al mando del Káiser, para convertirse en una alternativa con capacidad bajo los tres palos.

En la defensa, Everardo López y Víctor Guzmán fueron los elegidos, con Mateo Chávez como lateral izquierdo, mientras que por la derecha el responsable será Jeremy Márquez.

Armando González y Mateo Chávez llegando a un partido con la Selección Mexicana | MEXSPORT

En el mediocampo, Denzell García recibirá la confianza de Rafa Márquez para acompañar a Álvaro Fidalgo y Obed Vargas, mientras que en la delantera estarán Germán Berterame e Isaías Violante.

La alineación presentada por Márquez para este partido sorprendió por la cantidad de cambios que realizó, sin embargo, en este inicio de proceso es natural que pruebe a sus elementos y definir a su mejor once.

El Tri tendrá nuevas caras para este enfrentamiento con Perú, como el segundo duelo amistoso en la Fecha FIFA y también la segunda presentación del Káiser al mando de la Selección Mexicana.