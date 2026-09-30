El Káiser destacó la juventud de su alineación ante los Incas

Un empate que no deja satisfecho a Rafael Márquez en su segundo partido dirigido con la Selección Mexicana, y es que el Káiser fue valiente al confiar en los jóvenes con poca experiencia en estos niveles con el Tri, con una edad promedio de 24 años.

¿Qué dijo Rafa Márquez tras el empate ante Perú?

Márquez aseguró irse insatisfecho del empate de 1-1 frente a Perú, en un partido en el que vinieron de atrás para rescatar la igualdad, gracias a la anotación de Víctor Guzmán.

"Es parte del proceso, es parte en la que quiero ver jóvenes para intentar potencializarlos y saber qué es lo que necesitan para que sigan con su desarrollo. Hay cosas a mejorar, en tan poco tiempo que hemos tenido para el trabajo, pero como digo, creo que no estoy contento, no estoy satisfecho, hay que seguir con el trabajo. La actitud de los chicos ante un equipo peruano de mucha experiencia, creo que compitieron bastante bien”, dijo el técnico del Tri.

Rafael Márquez, entrenador de la Selección Mexicana, en conferencia de prensa | MEXSPORT

Rafa Márquez no le teme a alinear jóvenes

El Káiser hizo hincapié en sus intenciones con la alineación, pues desea darles desarrollo lo más pronto posible, algo en lo que se ha especializado desde su etapa con el Barcelona Atlètic.

“Soy de la idea que si queremos tener jugadores más completos hay que empezar lo más temprano posible con ellos para que también sean mejores el día de mañana. Intentaremos que quien esté en un buen momento, quien siga en un nivel adecuado para poder venir será bienvenido, tengan la edad que tengan.

"Queremos ayudar a los jóvenes también porque son el futuro el día de mañana. Es lo que queremos también dejar, una base, un legado, bases más sólidas de los procesos para intentar tener jugadores todavía mucho más completos. Creo en los jóvenes, por algo me atreví hoy a hacer este 11 con gente muy joven. La edad promedio de nosotros es 24 contra 29 de Perú. No sé quién más se pudiera haber atrevido a hacerlo, pero yo creo en ellos”, añadió Márquez.

Rafa Márquez durante el partido amistoso ante Perú | IMAGO7

Por último, Rafa Márquez aseguró que todos los jugadores que tengan el nivel suficiente para estar en la Selección Mexicana tendrán las puertas abiertas, después de los cuestionamientos sobre si hay elementos vetados.

“Todos están los que estén en el nivel para poder venir serán bienvenidos, no hay nadie vetado, no hay nadie que no tenga la tacha. Jugadores que estén en el nivel correcto y que tomemos decisión de poderlos convocar serán bienvenidos”, sentenció Rafa Márquez.