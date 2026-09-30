Rafa Márquez sorprende con XI vs. Perú que promedia menos de 25 años | MEXSPORT

Los jugadores de Chivas y Olympiacos protagonizaron un divertido momento durante el calentamiento antes del encuentro de la Selección Mexicana

Previo al inicio del México vs. Perú, la ‘Hormiga’ González y Santiago Sandoval protagonizaron un divertido momento durante el calentamiento. Los futbolistas, que militan en Chivas y Olympiacos, respectivamente, aprovecharon los minutos antes del partido para hacerse “bullying” y bromear entre ellos.

El momento quedó captado durante la preparación de ambos equipos antes del silbatazo inicial, en una escena que mostró el buen ambiente entre los dos jugadores mexicanos previo al compromiso internacional.

México cae ante Perú desde el minuto 25

En una Selección Mexicana con varios cambios en su alineación, el equipo dirigido por Rafa Márquez no pudo evitar que Perú se pusiera adelante en el marcador al minuto 25 con gol de Renzo Garcés con un error de Jeremy Márquez.

Jugadores de Perú, celebrando gol en el amistoso ante México | MEXSPORT

La escuadra sudamericana aprovechó una de sus oportunidades para tomar la ventaja y complicar el encuentro para México, que tuvo que buscar la reacción durante el resto del partido.

Con varias modificaciones respecto a la convocatoria ante Colombia, el conjunto mexicano intentará encontrar respuestas ante Perú en la parte complementaria, aunque el marcador se mantenga favorable para la selección sudamericana.