El país de los Incas ha dejado huella en el futbol mexicano

La Selección Mexicana enfrentará a Perú para el segundo desafío de Rafael Márquez al frente del Tri. Los antecedentes del país Inca en tierras aztecas son amplios, con figuras importantes en la Liga MX, desde Gerónimo Barbadillo hasta el reciente regreso de Juan Reynoso a los banquillos.

Gerónimo Barbadillo

En 1975, Tigres tuvo a un importante talento peruano en la banda derecha Gerónimo Barbadillo, un elemento que se convirtió en una de las leyendas del club con un registro de 64 goles en siete temporadas. Con el conjunto regiomontano ganó dos ligas y una copa.

Pedro Gallese

El arquero peruano tuvo un importante paso con Veracruz, en una generación que sufrió de todo, desde estar en un proyecto prometedor hasta la desaparición del club en 2019. Con los Tiburones disputó 56 encuentros.

Pedro Gallese, portero de la Selección de Perú en la Copa América | MEXSPORT

Raúl Ruidíaz

Monarcas Morelia contó con el talento de Raúl Rudíaz en 2016, cuando el equipo buscaba la permanencia en la Primera División. El peruano se convirtió en Bicampeón de Goleo con 20 anotaciones entre el Apertura 2016 y Clausura 2017, además de ser el héroe de la salvación con su tanto ante Rayados.

Anderson Santamaría

Con Atlas vivió uno de los momentos más importantes en la historia del club, el Bicampeonato. Anderson Santamaría fue una de las piezas más importantes en el esquema de Diego Cocca y es parte de la gloria de los Rojinegros.

Anderson Santamaría siendo presentado con Atlas | MEXSPORT

Juan Reynoso

Su historia con Cruz Azul comenzó en 1994, pero tuvo su momento más alto en 1997 con un Campeonato, pero en su regreso a la institución como entrenador, Juan Reynoso rompió la sequía de poco más de dos décadas para darle la novena a La Máquina.

Perú tiene historia en el futbol mexicano, gracias a sus aportes de jugadores clave para clubes que los tienen escritos con letras de oro, ya sea por su calidad o por hazañas individuales que apoyaron para cumplir objetivos.