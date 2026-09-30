¿Julián Quiñones? Su doble apareció en las tribunas del México vs Perú | MEXSPORT/CAPTURA DE PANTALLA

Un aficionado con gran parecido al delantero naturalizado mexicano llamó la atención en las tribunas del Sports Illustrated Stadium durante el partido del Tri

Julián Quiñones apareció de manera inesperada en el México vs. Perú... aunque no fue el delantero de la Selección Mexicana. Un aficionado con un notable parecido al atacante se hizo presente en las tribunas del Sports Illustrated Stadium y llamó la atención de quienes se encontraban en el inmueble.

El aficionado guardaba algunas similitudes físicas con Quiñones o así lo captaron las cámaras de ESPN, por lo que rápidamente fue identificado como el “doble” del futbolista mexicano durante el encuentro.

México y Perú empatan en Nueva York

Mientras México y Perú disputaban su encuentro muy cerrado y sin muchas emociones, donde ambos van empatados a un gol, el equipo dirigido por Rafa Márquez empezó perdiendo al minuto 25, pero en el segundo tiempo logró poner tablas el marcador con un cabezazo de Víctor Guzmán.

Orbelín Pineda en el juego amistoso entre México y Perú | MEXSPORT

Aunque lo curioso fue ver a una persona parecida a Julián, cuando el delantero naturalizado mexicano no fue parte de la convocatoria para los primeros compromisos del ‘Kaiser’.

La presencia del aficionado generó curiosidad entre los asistentes y en redes sociales, donde el parecido con el futbolista fue uno de los detalles curiosos que dejó el encuentro entre México y Perú.