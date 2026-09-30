Julián Quiñones apareció de manera inesperada en el México vs. Perú... aunque no fue el delantero de la Selección Mexicana. Un aficionado con un notable parecido al atacante se hizo presente en las tribunas del Sports Illustrated Stadium y llamó la atención de quienes se encontraban en el inmueble.
El aficionado guardaba algunas similitudes físicas con Quiñones o así lo captaron las cámaras de ESPN, por lo que rápidamente fue identificado como el “doble” del futbolista mexicano durante el encuentro.
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México y Perú empatan en Nueva York
Mientras México y Perú disputaban su encuentro muy cerrado y sin muchas emociones, donde ambos van empatados a un gol, el equipo dirigido por Rafa Márquez empezó perdiendo al minuto 25, pero en el segundo tiempo logró poner tablas el marcador con un cabezazo de Víctor Guzmán.
Aunque lo curioso fue ver a una persona parecida a Julián, cuando el delantero naturalizado mexicano no fue parte de la convocatoria para los primeros compromisos del ‘Kaiser’.
La presencia del aficionado generó curiosidad entre los asistentes y en redes sociales, donde el parecido con el futbolista fue uno de los detalles curiosos que dejó el encuentro entre México y Perú.