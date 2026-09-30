Orbelín Pineda en el juego amistoso entre México y Perú | MEXSPORT

La primera victoria de Rafa Márquez como entrenador sigue sin llegar

La era de Rafael Márquez al mando de la Selección Mexicana tuvo como segundo capítulo un empate de 1-1 contra Perú, con una alineación que sorprendió al mover todas sus piezas y registrar un promedio de edad de menos de 25 años.

Las rotaciones de Márquez

El Káiser tuvo la intención de darle ruedo a las nuevas caras del Tri, combinado con un poco de experiencia con la titularidad de Orbelín Pineda, Germán Berterame y Álvaro Fidalgo.

México se mostró con algunas deficiencias, pues la falta de experiencia y conocimiento de sus jugadores colectivamente fueron evidentes. Mateo Chávez apareció como el futbolista con más intención y profundidad para atacar y hacerle daño al rival.

¿Cómo fueron los goles del México vs Perú?

Al minuto 26, Perú se fue adelante después de una endeble cobertura de Jeremy Márquez, la cual aprovechó Jairo Vélez para vencer el arco defendido por Óscar García, otra de las novedades del Tri.

Jugadores de Perú, celebrando gol en el amistoso ante México | MEXSPORT

México se nubló en ideas y a pesar de algunos intentos para reaccionar no tuvo éxito inmediato. Fue hasta el segundo tiempo que Víctor Guzmán encontró la oportunidad con un cabezazo certero, el cual Pedro Gallese no fue capaz de detener.

México creció y los cambios de elementos con más experiencia ayudaron a que se vieran superiores por ciertos lapsos del encuentro, con combinaciones interesantes y el desequilibrio por las bandas con Hugo Camberos.

Jugadores de la Selección Mexicana celebrando gol ante Perú | MEXSPORT

Es el segundo empate consecutivo de 1-1 para la Selección Mexicana, un inicio que no es el ideal, pero que también genera sensaciones positivas por lo que pretende Márquez con esta camada de futbolistas en su etapa con el Tri.