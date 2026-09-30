El mediocampista naturalizado mexicano destacó las buenas sensaciones que dejó el equipo pese al empate y habló sobre su adaptación en el Betis

Álvaro Fidalgo consideró que la Selección Mexicana mereció más ante Perú, especialmente por lo mostrado durante el cierre del primer tiempo y el inicio del segundo. El mediocampista señaló que el equipo tuvo oportunidades para marcar y destacó el proceso de adaptación de un grupo que disputó el encuentro con varios jugadores que compartían cancha por primera vez.

El futbolista del Betis también respaldó la idea de Rafa Márquez de priorizar las formas y el funcionamiento del equipo, más allá del resultado. Fidalgo aseguró que México tiene elementos para seguir creciendo y, de cara al duelo contra Estados Unidos, afirmó que la intención será buscar la victoria sin importar el rival.

Fidalgo ve aspectos positivos pese al empate ante Perú

El mediocampista explicó que México comenzó el partido con paciencia y buena construcción desde el fondo, aunque reconoció que Perú logró crecer conforme avanzaron los minutos y dificultó que el Tricolor encontrara espacios. A pesar de ello, destacó que el conjunto nacional generó oportunidades y terminó mejor la primera mitad.

Rafa Márquez durante el partido amistoso ante Perú | IMAGO7

“En lo que fue el final de la primera parte y la segunda parte, yo creo que merecimos un poco más, mi sensación desde el campo”, señaló Fidalgo al analizar el encuentro, aunque reconoció que el empate terminó siendo el resultado definitivo.

El jugador también puso sobre la mesa el contexto del partido, pues 11 futbolistas estaban jugando juntos por primera vez, situación que forma parte del proceso de preparación del equipo. Fidalgo recordó que Rafa Márquez les había advertido que no habría demasiado tiempo para adaptarse durante el encuentro, por lo que consideró importantes este tipo de partidos para sumar minutos y continuar con el crecimiento colectivo.

Fidalgo coincidió además con Márquez en la importancia de construir una identidad de juego. “A partir de una buena base, a partir de una buena organización del equipo, a partir de jugar bien al fútbol, creo que vamos a conseguir y creo que vamos a crecer mucho como selección”, afirmó.

Víctor Guzmán celebra su primer gol con México | MEXSPORT

Fidalgo habla de su presente en el Betis y manda mensaje al América

Más allá de la Selección Mexicana, Fidalgo también habló sobre su decisión de regresar al futbol europeo con el Betis después de su etapa con el América. El mediocampista aprovechó para enviar un saludo a la afición azulcrema y reconoció que dejó una etapa en la que se sentía muy cómodo, pero explicó que también buscaba estar más cerca de su familia.

“Todo el mundo sabe que era muy feliz en el América; aquí les mando un saludo para todos, no me olvido nunca de ellos”, expresó el futbolista, quien también reveló que próximamente será padre y que esa situación influyó en su decisión de volver a España.

Sobre su situación en el Betis, Fidalgo reconoció que competir por minutos no es sencillo debido al nivel de la plantilla. Explicó que el club cuenta con jugadores con experiencia en Champions League y Mundiales, por lo que su objetivo es aprovechar cada oportunidad que tenga, independientemente de que sean 90, 30, 10 o cinco minutos.